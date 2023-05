JAKARTA - Aktor Fandy Christian kini tengah menjadi sorotan publik. Ia dikabarkan berselingkuh setelah Dahlia Poland membongkar chat yang diduga percakapan Fandy dengan perempuan lain ke media sosial.

Di tengah hebohnya kabar tersebut, Fandy terlihat tidak memberi keterangan apapun yang berkaitan melalui media sosialnya.

Ia hanya mengunggah Insta Story berupa potret hitam putih bersama sang istri tanpa dilengkapi kata-kata. Fandy dan Dahlia terlihat semringah berfoto dengan latar pantai.

Sementara, akun Instagram Fandy juga banyak menuai komentar pedas netizen. Banyak yang kecewa karena selama ini sosoknya dinilai sebagai family man.

Seperti diketahui, kabar perselingkuhan ini bermula dari Insta Story yang menujukkan isi chat dalam ponsel diduga milik Fandy dengan seorang perempuan yang disapa 'Cha'.

"Morning baby, maaf aku baru kebangun jam 10an aku nyampe. Happy good day baby, see you," isi chat yang diduga dikirim Fandy.

"Hey morning. It's okay. Have a great day my weekdays, see you. Today's gonna be a happy day semangat," balas seseorang yang diduga perempuan lain.

Dahlia seolah menyindir isi percakapan itu. Dimana orang tersebut menyebut suaminya 'my weekdays'.

"My weekdays ceunah soalnya minggu libur. Amazing sekali kalian," tulis Dahlia, melengkapi unggahannya.