JAKARTA - Dugaan adanya orang ketiga di rumah tangga Dahlia Poland dan Fandy Christian makin mencuat. Hal ini bermula setelah sang istri membongkar isi chat mesra Fandy Christian dengan wanita lain.

Terbaru, Dahlia Poland menjawab tudingan netizen yang menyebut bahwa kasus perselingkuhan tersebut hanya gimmick untuk menaikkan rating sinetron yang diperankan sang suami.

Melalui unggahan di story Instagramnya, ibu 3 anak ini menertawakan tudingan tersebut dan menyebut bahwa ia bukan publik figur yang kerap mencari sensasi demi rating semata.

“Yang bilang gimmick-gimmick buat naikin rating,” ujar Dahlia disertai emoji tertawa, dalam unggahan di akun Instagramnya, @dahliachr, Senin, (15/5/2023).

“Yang tau aku dari lama pasti tau aku orangnya kaya apa,” imbuhnya.

Ia lantas mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah memberikannya semangat, di tengah gonjang-ganjing isu orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Fandy Christian itu.

“Makasih buat yang udah kasih semangat. This to shall pass kalo kata papa J,” ungkapnya.

Sebelumnya, Dahlia Poland sempat mengungkap masalah rumah tangganya itu melalui Story Instagram, di mana Isi chat tersebut memperlihatkan Fandy Christian dan wanita lain yang diduga selingkuhannya, diduga lawan mainnya saat syuting film.

Merespons hal itu, Dahlia tampak menuliskan sindiran tajam. "My weekdays ceunah. Soalnya Minggu libur. Amazing kalian," tulis ibu tiga anak itu dikutip dari media sosial, Minggu (14/5/2023). Ia lantas mengungkap Isi chat Fandy Christian dengan wanita lain. "Semangat orang baikku," tulis wanita itu. BACA JUGA: Jawaban Christian Sugiono Dituding Selingkuh dari Titi Kamal "Makasih banget kamu sudah peduli, udah sayang sama aku. Thank a lot. Gak bawel ikut campur. U make me feel better (kamu membuatku merasa lebih baik) dan tadi aku bisa nahan dan diam saja di depan banyak orang. Aku sayang kamu," tulis isi pesan tersebut, yang diduga chat dari Fandy Christian. "I love you fan, makasih sudah perhatiin dan dengerin aku hehe," tulisnya lagi. "Morning babe, maaf aku baru kebangun. Jam 10an aku sampai. Happy good day babe, see you," tulis seseorang yang diduga chat dari Fandy Christian. "Hai pagi. Nggak apa-apa. Semoga hari ini menyenangkan di hari kerja. Sampai jumpa, hari ini akan menjadi hari yang bahagia," tulis wanita diduga selingkuhannya dalam terjemahan bahasa Indonesia. BACA JUGA: Anak Ramzi Dihujat Gegara Cara Nyanyi, Lesti Kejora Beri Pesan Ini

