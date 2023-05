JAKARTA - Kisruh rumah tangga Fandy Christian dan Dahlia Poland tampaknya mulai menemukan titik terang. Sebelumnya, Dahlia Poland diduga membongkar perselingkuhan antara suaminya dengan lawan mainnya di sebuah sinetron.

Meski sempat bersitegang dan Dahlia pun sempat melayangkan sindiran untuk suami serta selingkuhannya, Fandy tampaknya cukup berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya demi keluarga kecilnya. Hal tersebut terlihat dalam unggahan Fandy di akun Instagram storynya baru-baru ini.

Dalam unggahannya, Fandy tampak mengunggah foto hitam putih yang memperlihatkan suasana bandara. Kemungkinan besar, pria 37 tahun itu terbang ke Bali untuk memberikan penjelasan pada Dahlia terkait isu perselingkuhan antara dirinya dengan seorang wanita.

Diduga, Dahlia akhirnya memberikan waktunya untuk Fandy menjelaskan permasalahan dalam rumah tangganya. Sampai-sampai, bintang film Aku, Kau, dan KUA tersebut mengucapkan terima kasih pada sang istri.

"Terima kasih buat waktu kamu Dahlia," tulis Fandy Christian pada foto di akun Instagramnya.

Bukan cuma itu, melalui laman Instagramnya, Fandy pun sempat menaruh harapannya pada sang istri. Ia mengaku sangat berharap agar rumah tangga mereka kembali seperti sedia kala dan bisa terus bersama.

"Letters to you, Dahlia ... Kalo aku bilang ‘everything will be okay’ pasti akan terbaca klise. Kalau aku bilang ‘i feel you’ ini bohong banget, karena ga ada yg bisa beneran ngerti selain yang jalanin sendiri," tulis Fandy pada keterangan foto.

"Tapi yang sebenarnya.. memang aku ga tau gimana tanya kabarmu? Bukan untuk dijawab, apalagi nambah pikiran. Cuma ingin kamu tau kalau aku harap kita dan keluarga kecil kita selalu baik-baik aja. God Bless !," sambungnya.