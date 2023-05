JAKARTA - Ternyata ini lagu Dewa 19 pilihan Ahmad Dhani. Sosok Ahmad Dhani telah diakui sebagai salah satu musisi jenius yang berhasil melahirkan banyak karya fenomenal.

Sebut saja lagu Risalah Hati, Pupus, Roman Picisan, Satu Hati, Kangen, dan lain-lain. Lagu-lagu tersebut tetap dinikmati oleh para pecinta musik Tanah Air hingga saat ini. Meski selama berkarier di industri musik Indonesia pentolan band Dewa 19 ini telah melahirkan banyak karya, rupanya Ahmad Dhani memiliki lagu Dewa 19 pilihannya sendiri.

Saat menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Azizah Hanum, 5 September 2020, lagu Dewa 19 pilihan Ahmad Dhani jatuh pada lagu bertajuk Bukan Cinta Manusia Biasa.

Musisi berusia setengah abad ini mengatakan bahwa salah satu lagu terbaik Dewa 19 adalah Bukan Cinta Manusia Biasa yang dinyanyikan oleh Once. Ia menuturkan jika lagu tersebut memiliki aransemen dan lirik yang bagus. Ditambah suara Once yang membuat lagu ini semakin apik.

"Aransemennya baik, liriknya bagus, vokal Once bagus. Itu tahun 2009 itu," ujar Ahmad Dhani.

Dalam kesempatan yang lain saat Dhani menjadi bintang tamu di kenal Youtube Rian Ekky Pradipta yang tayang pada 8 Juli 2020, Dhani semakin menegaskan jika Bukan Cinta Manusia Biasa menjadi salah satu lagu terbaik di Dewa 19.

โ€œPadahal menurut Dewa 19, lagu itu paling keren dari Dewa 19, liriknya paling keren, video klipnya paling keren, aransemennya paling keren. Nggak laku,โ€ ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Dhani menjelaskan kenapa lagu tersebut tidak laku adalah karena saat lagu Bukan Cinta Manusia Biasa rilis, kondisi musik di Indonesia saat itu sedang kurang pas. Sehingga lagu tersebut sepi peminat dan kurang laku di pasaran.

Terlepas dari itu, lagu Bukan Cinta Manusia Biasa sendiri memiliki arti tentang cinta tulus yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa memberikan balasan apapun. Dalam video bertajuk The Story Of The Songs: Bukan Cinta Manusia Biasa di kanal Youtube Hanin Dhiya, Dhani menganalogikan makna lagu tersebut seperti cinta seorang ayah kepada anak-anaknya.