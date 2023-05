JAKARTA - Pada 12 Mei 2023 mendatang, penyanyi muda Keisya Levronka akan merilis album perdananya. Bertajuk 'Levronka' album tersebut merupakan kolaborasi antara penyanyi jebolan Indonesian Idol itu dengan seorang produser internasional.

Jelang perilisan album perdananya, gadis 20 tahun itu tampak membagikan kolaborasinya dengan sang produser lewat akun Instagram pribadinya. Sontak hal itu membuat para penggemarnya semakin tak sabar.

Dalam unggahannya, Keisya membagikan foto ketika ia terlibat dalam diskusi bersama produsernya.Â

"Salah satu lagu di #DebutAlbumLEVRONKA menghadirkan kolaborasi pertamaku dengan produser international @thekennelmusic thank you for the opportunity," tulis Keisya pada keterangan foto.

Kolaborasi Keisya dengan produser internasional itu diketahui akan muncul dalam lagu berjudul 'Better On My Own'. Lagu yang nantinya muncul di album perdananya itu diketahui bercerita tentang pengalamannya sendiri.

Bahkan, Keisya sendiri ikut terjun dalam penulisan lirik lagu tersebut.

"Kupersembahkan 'Better On My Own' lagu yang bercerita tentang pengalamanku sekaligus pertama kalinya aku ikut nulis! pokoknya kalian wajib dengerin waktu rilis nanti!! Presave preadd dulu #LEVRONKA di link bio aku yaa," beber Keisya.

Para penggemar Keisya sontak ramai mengomentari kolom unggahan fotonya tersebut. Mereka juga mengaku sudah tak sabar menunggu perilisan album perdananya.

"Nggak sabar. Kayaknya genre sweet romantic lagunya, apa ngebeat kayak darkest hour? Apapun ituuu kamu kalau nyanyi lagu b.inggris itu keren," kata nimas***. "Sungguh banyak sekali kejutan di album Levronka ini,,sukses terus kei I am proud you," tutur syail***. "Banyak banget kejutan di album LEVRONKA, jadi gak sabar pengen cepet2 tgl 12," ucap nur***.

