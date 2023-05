JAKARTA - Jessica Iskandar menjalani operasi hidung di Korea Selatan. Ia mengaku tujuan melakukan operasi, lantaran ingin melebarkan rongga hidungnya.

Menurutnya, rongga hidungnya dinilai terlalu kecil. Kemudian hidungnya juga sedikit bengkok.

"Aku dari awal pengennya kesehatan, baru benerin rongga hidung aku yang kecil. Makanya tampilannya itu agak sedikit bengkok terus aku pengen benerin sudah lama," kata Jedar saat ditemui di Kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Cuma dulu kendala shopping terus nggak dikasih pasangan waktu itu. Kalau sekarang justru lebih lembut jadi laksanakan,"lanjutnya.

Perempuan disapa Jedar juga mengaku, awalnya ia sempat membujuk suaminya, Vincent Verhaag untuk meminta izin melakukan operasi hidung. Sehingga akhirnya suaminya luluh dan menemani dirinya untuk melakukan operasi hidung tersebut.

"Awalnya nggak dikasih dia pikirnya aku ingin merubah aja gitu. Aku bilang no this is my help terus aku kena masalah bahkan olahraga mau pingsan. Makanya dia tuh nemenin, ngelihatin, jadi katanya 'oh iya, memang ini alasannya memang kesehatan," papar Jedar.

Dengan menjalani serangkaian operasi, Jedar mengaku masih merasakan sakit selama proses pemulihan. Sehingga hidungnya itu belum seratus persen hidungnya benar-benar sembuh. "Aku lebih ke kesehatannya, memang masih recovery, jadi masih ngilu. Tapi buat nafasnya sendiri sih terasa lebih enak, lebih balance. Cuman mungkin karena pasca operasi belum bisa naturally biasa gitu, jadi ngerasanya kayak habis operasi," pungkas Jessica Iskandar.

