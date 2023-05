JAKARTA - Saint Loco telah 21 tahun berkarier di belantika musik Indonesia. Merayakan perjalanan ini, Saint Loco menghadirkan karya untuk penikmat musiknya.

Dimas (vokal), Beery (rapper), Webster (drums), Gilbert (bass), Iwan Hoediarto (gitar) Tius (DJ), dan Asido Sigit (additional guitar) menghadirkan album HOME (Hymn of Majestic Entities). Mereka menilai ini adalah album terbaik Saint Loco.

BACA JUGA:

"Akhirnya kita naik level karena dari segi kualitas sound dan penulisan lagunya, ini benar-benar baru terjadi di sepanjang karier Saint Loco. Album ini bisa dibilang jadi album terbaik sepanjang 21 tahun dari Saint Loco," ujar Tius.

Seperti namanya, album HOME begitu personal bagi para punggawa Saint Loco. Album ini menjadi daya dobrak mereka menembus kembali eksistensi di industri musik.

"Sangat puas karena ini adalah album terbaik sepanjang St. Loco berkarya. Semua track di album ini adalah kejutan karena tema setiap lagu memiliki arti yang spesial untuk St. Loco," lanjut Tius.

Album ini ini berisi 10 track. Nirmala menjadi salah satu lagu yang menjadi senjata Saint Loco di album tersebut.

"Sebulan mengerjakan album keempat dan kita akhirnya memutuskan hanya merilis 10 lagu, termasuk dengan Nirmala yang sudah dirilis beberapa bulan lalu. Dan ya intinya pengerjaan album ini kita benar-benar all out," jelas Tius.

Follow Berita Okezone di Google News

HOME (Hymn of Majestic Entities) berisi Believers, Final Strike, Still in Business, Nirmala, New Dawn, Never Ends, Akhir Setiap Mula, Rangka Hati, TTP (Trust The Process) dan Spartan.