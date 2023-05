JAKARTA - Coldplay akhirnya menyambangi Indonesia dalam perhelatan konser bertajuk Music of the Spheres World Tour. Konser tersebut bakal hadir pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh sang promotor. "“TEM Presents sangat senang bisa bermitra dengan PK Entertainment sebagai co-promotor untuk membawa Coldplay Music of the Spheres World Tour Jakarta pada 15 November 2023," ungkap co-promotor Sam Tzovolo.

Coldplay menjadi salah satu band papan atas dunia. Dibentuk di London, Britania Raya, pada tahun 1996, band ini terdiri dari Chris Martin sebagai vokalis utama, Jonny Buckland sebagai gitaris utama, Guy Berryman sebagai basis, dan Will Champion sebagai drummer.

Karier Coldplay di belantika musik dunia tak bisa dipungkiri. Mereka berhasil memboyong 7 Piala Grammy dari total 39 nominasi yang ia terima.

Puluhan tahun berkarier, Coldplay telah menghadirkan hits yang tak lekang dimakan zaman. Berikut 10 Lagu Coldplay terbaik sepanjang masa.

1. Something Just Like This

Lagu hasil kolaborasi dengan The Chainsmokers ini berhasil tembus 2,2 miliar streaming di platform streaming Spotify. Lagu ini masuk dalam album Memories...Do Not Open.

2. Yellow

Lagu ini berhasil meraih 1,6 miliar streaming di Spotify. Lagu ini masuk dalam album Parachutes (2000), debut Coldplay di belantika musik dunia. Di Amerika Serikat, album ini mencapai nomor 51 di Billboard 200 dan akhirnya mendapatkan sertifikasi double platinum.

Itu memenangkan Penghargaan Grammy untuk Best Alternative Music Album 2002, The British Album of the Year Award 2001 Brit Awards dan banyak penghargaan lainnya. Parachutes juga merupakan album terlaris ke-22 abad ke-21 di Britania Raya. Pada tahun 2020, telah terjual lebih dari 13 juta kopi di seluruh dunia.

3. The Scientist

Lagu ini berhasil tembus 1,5 miliar streaming. Lagu tersebut masuk dalam album kedua Coldplay bertajuk A Rush of Blood to the Head (2002). Album ini disebut-sebut sebagai salah satu album terbaik abad ke-21.

4. Viva La Vida

Lagu ini berhasil meraup 1,4 miliar streaming di Spotify. Lagu tersebut masuk dalam album Viva la Vida or Death and All His Friends (2008). Lagu ini berhasil menjadi lagu pertama band yang mencapai nomor satu di Amerika Serikat dan Inggris Raya.

5. Fix You Lagu ini berhasil tembus 1,17 miliar stream. Lagu tersebut masuk dalam album X&Y (2005). Album ini laku dengan 8,3 juta kopi terjual di seluruh dunia, X&Y adalah album terlaris tahun 2005, mengumpulkan lebih dari 13 juta unit per Desember 2012. 6. Hymn For the Weekend Lagu ini berhasil menembus 1,11 miliar streaming. Lagu termasuk dalam album A Head Full of Dreams. Pada November 2017, album ini telah terjual lebih dari 4,5 juta kopi di seluruh dunia. 7. A Sky Full of Stars Lagu tersebut berhasil meraih 1,09 miliar. Lagu tersebut masuk dalam album Ghost Stories. Album ini disebut terinspirasi oleh perpecahannya dan Gwyneth Paltrow pada tahun 2014. 8. Paradise Album ini berhasil meraih 992 juta stream. Lagu tersebut masuk dalam album Mylo Xyloto (2011). Album ini merupakan album ke-3 Coldplay yang melakukan debut di posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard 200 Amerika Serikat dengan penjualan sebanyak 447.000 unit di minggu pertama. 9. My Universe Lagu tersebut berhasil meraih 987 juta stream. Lagu ini berhasil masuk dalam album Music Of The Spheres. 10. Sparks Lagu ini berhasil meraih 556 juta streaming. Lagu tersebut masuk dalam album Parachutes. Pihak promotor juga sudah mengumumkan harga tiket konser Coldplay di Jakarta yang dijual dalam sembilan kategori. Untuk kategori tiket Cat 1 (Numbered Seated) dijual seharga Rp4.000.000, Cat 2 (Numbered Seated) Rp3.250.000, Cat 3 (Numbered Seated) Rp2.500.000, Cat 4 (Numbered Seated) Rp1.750.000, Cat 5 (Numbered Seated) Rp1.250.000, Cat 6 (Numbered Seated) Rp1.250.000, dan Cat 7 (Numbered Seated) Rp800.000. Sementara itu, ada dua kategori tiket konser Coldplay yang disiapkan secara spesial oleh pihak promotor yakni Festival (Free Standing) yang dijual Rp3.500.000 dan VIP (Numbered Seated) Rp5.000.000. Penonton bisa mengakses informasi lebih lanjut terkait konser Coldplay di Jakarta melalui website coldplay.com/tour dan www.coldplayinjakarta.com. Rencananya, tiket konser Coldpay mulai dijual pada Kamis, 19 Mei 2023 dari pukul 10.00 WIB secara eksklusif di www.coldplayinjakarta.com.

