PENYANYI asal Inggris, Ed Sheeran dituntut atas kasus dugaan plagiarisme lagu Let’s Get It In milik musisi Gaye. Dugaan plagiat tersebut tertuju pada salah satu tembang hits milik Es Sheeran.

Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Federal Manhattan, New York, Ed Sheeran pun dinyatakan tak bersalah. Pihak Pengadilan Amerika Serikat pun menyatakan pelantun Perfect ini tak melakukan penjiplakan untuk lagu yang ia rilis 2014 lalu.

Hal itu membuat penyanyi 32 tahun ini bersuka cita. Ia juga mengungkap dirinya tak perlu pensiun sebagai musisi setelah terbukti tak bersalah.

“Aku sangat bahagia dengan hasil dari kasus ini, dan sepertinya aku tidak perlu pensiun dari pekerjaanku,” ungkap Sheeran, dilansir New York Times, Jumat (5/5/23).

Sheeran mengaku sempat frustasi dengan tuntutan tersebut, terlebih karena hal ini sudah sampai ke ranah hukum.

Namun, Sheeran tetap menghadapi tuduhan tersebut dan meyakini dirinya tak bersalah dan tidak melakukan penjiplakan apapun.

"Di waktu yang sama, aku benar-benar frustasi karena klaim tidak mendasar ini diizinkan ke pengadilan," tambahnya. "Aku hanya seorang laki-laki dengan gitar yang suka menulis musik agar orang-orang bisa menikmatinya. Aku tidak akan pernah mengizinkan diriku untuk menjadi celengan bagi siapa pun untuk diguncang," tambahnya.

Sebagai informasi, Kathryn Townsend Griffin, putri rekan penulis Gaye, Ed Townsend, menuduh Sheeran melakukan pelanggaran hak cipta. Sheeran disebut mencuri sejumlah elemen di lagu Let's Get It On milik mendiang musisi Marvin Gaye di lagu milik Sheeran, Thinking Out Loud

Rekan penulis Heirs of Gaye berpendapat bahwa Sheeran, Warner Music Group, dan Sony Music Publishing berutang uang kepada mereka atas pelanggaran hak cipta untuk lagu Thinking Out Loud.

Setelah dituntut, Ed Sheeran sempat melontarkan kalimat untuk pensiun dari dunia musik jika dirinyja terbukti bersalah. Kini, ia pun mengaku lega karena tak perlu meninggalkan karier bermusiknya karena tak terbukti melakukan plagiat.

