JAKARTA - Anneth Delliecia menghadirkan program baru dalam channel YouTube pribadinya. Program itu dinamainya 'Obrol-Ann Dunia Remaja' dia mana dia membahas segala sesuatu tentang dunia remaja.

Terdapat empat segmen yang sangat fresh dalam program tersebut: Q&A, rekomendasi lagu, rekomendasi film, hingga ramalan zodiak. Pada segmen Q&A kali ini, dia menjawab beberapa pertanyaan dari penggemarnya.

Salah satunya tentang kucing peliharaannya bernama Almond yang kini sudah berusia 1 tahun. "Almond lahir akhir Maret 2022. Sekarang, sudah Maret 2023 dan dia sudah punya anak. Waktu berjalan sangat cepat ya guys untuk kucing," tuturnya.

Anneth Delliecia menambahkan, "Tapi aku juga sedih, karena Almond sebenarnya melahirkan empat anak. Tapi satu mati karena dia tidak kuat untuk melahirkannya. Jadi, anak terakhir Almond itu sungsang. Kakinya keluar duluan."

Khawatir dengan kondisi Almond dan anaknya, Anneth pun bergegas membawa kucing peliharaannya itu ke klinik hewan. Beruntung, Almond dan tiga anaknya berhasil selamat. "Aura keibuan Almond lebih terpancar ya guys sejak melahirkan."

Pada video itu, juga terlihat Cheez, kucing peliharaan Anneth lainnya. Sayangnya, video tersebut kebersamaan terakhir penyanyi 17 tahun itu dengan kucing peliharaannya tersebut. Pasalnya, Cheez mati setelah mengalami kecelakaan.

Segmen kedua, Anneth membagikan 10 rekomendasi lagu yang sedang disukainya pekan ini. Peringkat sepuluh diisi Snooze dari SZA, dilanjutkan La Bachata milik Manuel Turizo, dan Muak dari Aruma di peringkat delapan.

Follow Berita Okezone di Google News

Peringkat tujuh diisi lagu I Ain’t Worried dari One Republic, dilanjutkan P.S. I Love You milik Paul Partohap, Life Me Up dari Rihanna, dan Bohongi Hati milik Mahalini di peringkat enam dan lima.

Jung Seung Hwan dengan lagunya, If It Is You menempati peringkat empat dalam 10 rekomendasi Anneth Delliecia. Sementara dua posisi teratas ditempati lagu Januari dari Anneth Delliecia Ft. The Bakuucakar dan Sial milik Mahalini.

“Kalian dengerin deh lagu ini (Sial), pasti kalian bakal mati sebentar karena sakit hati dengan lagunya,” tambah Anneth.

Pada segmen ketiga, Anneth Delliecia membagikan film atau series rekomendasinya. Dari drama Korea Start Up, kartun Larva, serta drama Korea Twenty Five Twenty One. Segmen keempat, dia membahas mengenai ramalan zodiak.

Nah, Anda penasaran dengan detail pembahasan Anneth dalam video terbarunya? Anda dapat menontonnya di channel YouTube Anneth Delliecia.*