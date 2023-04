JAKARTA - WayV sukses membuat para penggemarnya tergila-gila terhadap penampilan mereka di acara Fan Meeting yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang Selatan, hari ini, Sabtu, (29/4/2023).

Tak hanya menyanyikan sederet lagu andalan mereka seperti Kick Back, Try My Love, hingga Turn Back Time, para personel boyband besutan SM Entertainment ini juga menyanyikan sebuah lagu Indonesia yang berjudul It’s Only Me dari Kaleb J.

“Kami akan menyanyikan salah satu lagu Indonesia. Kalau kalian tau, kita nyanyi bareng yaa,” ujar Kun, disambut riuh antusias para WayZenNies yang tak sabar ikut bernyanyi bersama mereka.

Kelima personel yang terdiri dari Kun, Ten, Xiaojun, Hendery dan Yangyang itu bak menjelma menjadi grup band Indonesia, karena begitu lancar menyanyikan lagu yang cukup populer dan menjadi hits di berbagai platform musik ini.

Meski lagu ini begitu lekat dengan warna suara dari sang penyanyi asli, Kaleb J, para personel WayV tampaknya berhasil membawakan lagu tersebut dengan begitu syahdu melalui versi mereka.

Masing-masing dari mereka juga terdengar melantunkan setiap lagu yang memiliki lirik bahasa Indonesia ini dengan begitu jelas. Meski baru pertama kali tampil dalam acara fan meeting di Indonesia, mereka tampak begitu lekat dengan negara ini.

Di akhir penampilannya, WayV lantas dengan berat hati berpamitan setelah berhasil menghibur para penggemarnya selama kurang lebih 3 jam lamanya. Mendengar hal itu WayZenNies lantas tidak rela sang idola mengakhiri penampilannya.

“Nggak mau pulang maunya digoyang!!” ujar WayZenNies kompak.

Para personel WayV lantas mengungkapkan bahwa mereka begitu bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil di Indonesia.

“Jadi kami tau banyak yang sayang sama kami dari Indonesia. Kami benar-benar bersyukur bisa mendapatkan venue konser disini,” ujar Winwin.

“Love you Indonesia, see you soon! see you next time!” imbuhnya.

Begitu juga dengan Kun yang tampak tetap antusias meskipun tengah cedera dan harus menggunakan tongkat. Meski ia tidak bisa ikut menari bersama keempat personel lainnya, Kun memastikan ia akan memberikan penampilan terbaiknya jika kembali tampil ke Indonesia nanti. “Tapi bagaimanapun juga, aku nggak bisa meninggalkan kalian. Teman-teman kami dari SM Entertainment telah memberi dukungan keras,” ungkap Kun. “Jangan khawatir saya akan segera pulih. Lain kali aku ke Jakarta aku akan menari dengan keren. Dan sampai jumpa lagi, kami senang bertemu kalian disini!” lanjut. Salam perpisahan kemudian dilanjutkan oleh Hendery. Ia menyebut bahwa akan selalu merindukan teriakan antusias WayZenNies. “Saat saya susah tidur, saya sering ingat fans. Teriakan WayZenNies untuk kami itu benar-benar indah,” ungkapnya.*

