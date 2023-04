JAKARTA - Inara Rusli terus membuat insta story tentang permasalahan rumah tangganya dan Virgoun. Dia juga tak lupa mengingatkan para wanita untuk memiliki value atau nilai.

Tujuannya, laki-laki dianggap Inara Rusli tak akan mudah meninggalkan jika seorang wanita memiliki nilai berharga yang tak cukup didapat hanya dengan uang saja.

"Ketika kamu punya value, sebrengsek apapun laki-laki pasti gak akan rela ninggalin kamu. Karena untuk dapetin kamu, dia harus berjuang susah payah mati-matian dan tidak bisa dibeli dengan UANG, tapi KOMITMEN," kata Inara Rusli, dikutip dari instagram pada Kamis (27/4/2023).

Selain itu, Inara ingin agar para perempuan tak terbiasa untuk menaruh tangan di bawah alias meminta-minta. Jika dibandingkan dengan kondisinya saat ini, Inara seperti hendak menunjukan dirinya tak perlu bertingkah seperti itu lantaran telah menjadi istri sah.

"Beda dong kalau dah jadi istri sah, dah bukan tangan di bawah Iagi, banknya kita kantongin kalo perlu karena memang di situ ada hak istri dan anak-anak," lanjut Inara.

Sekali lagi, istri Virgoun itu menekankan bahwa value dalam diri wanita sangatlah penting. Ketika disia-siakan sekalipun, wanita dengan value tinggi akan mudah mendapat pengganti.

"(Jika tidak ada value) Dikejarnya ya sementara, semangat soda, bentaran bhay. Karena gak ada value, gak ada nilai-nilai perjuangan di dalamnya. Apalagi ada nilai plus BEAUTY BRAIN BEHAVIOR. Ditinggal pun mati satu tumbuh sejuta CAMKAN ITU," tuturnya.

Sementara itu, belakangan ini Inara Idola Rusli membongkar perselingkuhan suaminya dan wanita bernama Austina Tenri Ajeng Anisa. Diduga, setelah ketahuan selingkuh dan membuat surat perjanjian tak mengulanginya, namun Virgoun tetap berniat melakukan poligami dengan Tenri.*

