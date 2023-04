BIODATA dan agama Once Mekel akan dibahas pada artikel kali ini. Belakangan, nama sang penyanyi menjadi sorotan setelah diultimatum oleh Ahmad Dhani.

Ahmad Dhani menyebut jika Once Mekel telah menyanyikan lagu Dewa 19 tanpa izin sejak 2010. Ia juga sempat mengatakan jika hal ini berhubungan dengan royalti.

Alhasil, pentolan Dewa 19 ini pun melarang mantan vokalisnya untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19.

Berikut ini Okezone hadirkan biodata dan agama Once Mekel, dirangkum dari berbagai sumber.

Once Mekel lahir dengan nama Elfonda Mekel. Nama Efonda sendiri diberikan oleh sang ayah yang menggemari Elvis Presley dan Henry Fonda, nama belakang kedua penyayi itu lalu digabung menjadi Elfonda. Sementara nama Once ia dapatkan dari sang kakak yang semasa itu kesulitan menyebut nama Elfonda.

Penyanyi dengan suara khas ini lahir di Makassar, 21 Mei 1970 dan besar di Manado. Meski demikian, Once justru menjalani masa remajanya di Jakarta.

Once telah menggemari dunia musik sejak masih muda, bahkan setelah lulus SMA ia telah berprofesi sebagai vokalis semiprofesional dan bandnya pernah mengiringi beberapa penyanyi kondang, salah satu Ita Purnamasari.

Pada 1989, Once resmi menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Di sini, ia bergabung bersama Andy Liany, Ronald, dan Pay untuk membentuk sebuah band bernama Fargat 27.

Band ini bahkan sempat merilis album bertajuk Seribu Angin. Sayangnya, Once tak bertahan lama dengan band tersebut karena alergi terhadap debu sehingga membuat pita suaranya bermasalah.

Di awal 2000-an, Once didapuk sebagai pengganti Ari Lasso yang sebelumnya memegang posisi vokalis di Dewa 19. Dengan suaranya yang khas, Once Mekel berhasil menyedot perhatian Baladewa dan bertahan selama 11 tahun sebelum memutuskan untuk bersolo karier.

Biodata Once Mekel

Nama Asli : Elfonda Mekel

Nama Panggung : Once Mekel

Tempat Lahir : Makassar

Tanggal Lahir : 21 Mei 1970

Agama : Katholik

Profesi : Penyanyi

Nama Istri : Rietma Dhanty Angelica Immaculata Tauchid (Ima)

Nama Anak : Manuel Mekel

Diskografi

Album bersama Dewa 19:

Bintang Lima (2000)

Cintailah Cinta (2002)

Laskar Cinta (2004)

Republik Cinta (2006)

Kerajaan Cinta (2007)

The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 1 (2008)

The Best Of Republik Cinta Artist Vol. 2 (2009)

Album Solo:

Once (2012)

Intrinsik (2015)

Sigma (2023)