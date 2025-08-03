Biodata dan Agama Nino Fernandez, Aktor Tampan yang Go Public dengan Steffi Zamora

Biodata dan Agama Nino Fernandez, Aktor Tampan yang Go Public dengan Steffi Zamora. (Foto: Instagram/@ninojkt)

JAKARTA - Biodata dan agama Nino Fernandez mencuri perhatian publik ketika sang aktor membagikan potret prewedding dengan aktris Steffi Zamora di Instagram, pada 30 Juli 2025.

Dalam foto-foto itu, Nino tampak gagah dalam balutan jas hitam, kemeja putih, dan dasi kupu-kupu. Sementara Steffi tampil anggun dengan gaun pengantin off shoulder berwarna putih .

Keduanya memperlihatkan kemesraan mereka dengan berpose saling berhadapan dengan ditutupi veil. Pada foto berbeda, Steffi tampak memamerkan cincin berlian yang melingkar di jari manisnya.

Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora sukses menarik perhatian warganet ketika mereka menghadiri pesta pernikahan Maxime Bouttier dan Luna Maya di Ubud, Bali, pada 7 Mei silam.

Pasangan ini memang tidak pernah mengonfirmasi hubungan asmara mereka secara terbuka. Namun kebersamaan mereka di pesta pernikahan Luna dan Maxime itu seakan menguatkan isu asmara keduanya.

Hubungan Nino Fernandez dan Steffi Zamora mendapat dukungan dari para sahabat. Kimberly Ryder misalnya, ikut merasa bahagia melihat keduanya memutuskan go public setelah menjalani hubungan yang low profile.

“Iya, kemarin aku kan sempat syuting bareng Nino. Pastinya, aku happy ya untuk Nino dan Steffi,” ungkap mantan istri Edward Akbar itu saat ditemui di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada 31 Juli 2025.

Ibu dua anak itu berharap, Nino dan Steffi menjalani hubungan yang membuat mereka saling bertumbuh satu sama lain. “Aku berdoa yang terbaik untuk mereka. Semoga lancar sampai hari H,” katanya menambahkan.