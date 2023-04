JAKARTA - Ahmad Dhani kembali berbicara mengenai perseteruannya dengan Once Mekel perihal royalti. Berkenaan dengan hal ini, ia sempat menyinggung mengenai bayaran untuk lagu-lagu Dewa 19 yang diterimanya.

Hal ini disampaikan ketika berbincang dengan Anji. Dhani mengatakan seorang yang kini menjadi menteri, pernah membayar royalti Rp10 juta per lagu Dewa 19.

"Suatu saat ada seorang EO, sekarang jadi menteri nih, barusan jadi menteri, paling muda, waktu itu dia ngundang Once, waktu itu pas aku bilang aku keluar dari WAMI," kata Ahmad Dhani, dikutip dari kanal YouTube Dunia Manji, Senin (17/4/2023).

Kata Dhani, menteri tersebut meminta Once menyanyikan tiga lagu Dewa 19. Ia meminta izin kepada suami Mulan Jameela itu sehingga membayarkan nominal Rp30 juta.

"Pak menteri yang dulu belum menteri nelepon gua kan, 'Mas, aku mau ngundang Once nih, mau bayar mechanical right nya kan, performing right', 'Ya udah, Rp10 juta satu lagu," ujar Dhani.

"Oh, ya udah mau nyanyi berapa? Nyanyi 3? Ya udah 3'. Doi sendiri tuh yang bayar Rp30 juta," tambahnya.

Menurut Dhani, bukti percakapan tersebut dia unggah ke grup WhatsApp yang juga ada Once. Sehingga ia menilai, Once seharusnya memahami soal royalti itu. "Terus, gua posting WhatsApp-nya ke grup yang ada Oncenya. Jadi, dia tahu kan. Kan bukan Once yang bayar," tuturnya. Dhani bahkan menganggap Once tak berkenan karena dia menerima bayaran royalti dari menteri tersebut. Padahal menurutnya, bayaran itu bukan dibebankan kepada Once. "Dari situ seharusnya Once sudah paham bukan dia yang bayar. Tapi, kayaknya dia kesel gitu gua dibayar segitu," terangnya. "Kayaknya enggak rela gitu gua dikasih segitu ya. Padahal dia enggak ikut bayar. Harusnya udah aja bilang aja, 'Eh, kalau mau nyanyi lagu Dewa, bayar dulu ke Dhani'. Kan selesai," ujarnya lagi.

