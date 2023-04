JAKARTA - Penyanyi Indonesia bergenre seriosa. Saat ini musik pop dan dangdut memang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Indonesia juga memiliki beberapa penyanyi seriosa.

Siapa saja mereka? Berikut ini ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Amelia Limarwati





Sosok Amelia Limarwati memang awalnya dikenal setelah mengikuti ajang pencarian bakat, Indonesia Mencari Bakat (IMB). Selama kompetisi, wanita yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur, ini selalu bisa membius para juri dengan suaranya.

Tak hanya IMB, prestasi dalam skala internasional juga pernah dicetak oleh Amelia Limarwati. Ia pernah meraih medali perak di International Mandarin Singing Competition Watercube Cup 2012 di Beijing.

2. Putri Ayu





Putri Ayu Rosmei Silaen juga merupakan penyanyi seriosa jebolan Indonesia Mencari Bakat sebagai penyanyi seriosa pada usia 12 tahun. Ia bahkan berhasil mencapai babak grand final sebagai juara 2. Kemudian pada usia 14 tahun, ia terpilih menjadi salah satu pemenang kontes "Born to Sing Asia" yang diadakan oleh David Foster.

Wanita yang lahir pada 24 Mei 1997 itu akhirnya tampil dalam konser "David Foster and Friends" di Jakarta pada 28 Oktober 2011 lalu dengan membawakan lagu Time to Say Goodbye.

3. Pranawengrum Katamsi

Pranawengrum Katamsi adalah seorang penyanyi sopran dalam musik seriosa Indonesia. Ia bahkan dijuluki sebagai "Ibu Seriosa Indonesia". Diketahui, sosok legendaris tersebut meninggal dunia pada 4 September 2006 lalu lantaran menderita penyakit ginjal. Kini, kiprah Pranawengrum di dunia musik dilanjutkan tiga orang anak yang aktif berkecimpung di dunia yang sama, yang paling dikenal adalah Aning Katamsi. BACA JUGA: Grup K-Pop Terkaya, EXO Jadi yang Tertinggi 4. Gita Gutawa

Gita Gutawa memang sudah berkecimpung di dunia tarik suara sejak kecil. Meski bernyanyi seriosa, Gita tetap menjadi idola banyak orang. Meski kini jarang terlihat di layar kaca, anak Erwin Gutawa itu ternyata memiliki jabatan baru yang mentereng. Aktris 29 tahun ini lebih fokus berkarya di belakang layar. Bahkan, tahun 2022 lalu, Gita ditunjuk menjadi salah satu Board of Directors (BoD) di Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) untuk periode 2022-2027. 5. Isyana Sarasvati

Meski lebih dikenal sebagai penyanyi pop, Isyana Sarasvati sebetulnya lebih dulu terjun di dunia musik klasik sebagai solois dan resitalis.* Bahkan, penyanyi sekaligus pencipta lagu itu sempat menjadi perbincangan di sosial media setelah videonya ketika menyanyikan lagu seriosa viral. Diketahui, video itu diunggah oleh akun Youtube Jakarta Sinfonietta, pada 9 Mei 2020.*

