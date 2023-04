JAKARTA - Kristo Immanuel memulai debutnya sebagai aktor dalam Film berjudul "The Big 4" garapan sutradara Timo Tjahjanto. Diketahui, film tersebut sempat memuncaki peringkat film yang paling banyak ditonton di Netflix seluruh dunia.

Aktor 26 tahun itu pun membeberkan pengalamannya saat membintangi film tersebut dengan beberapa aktris dan aktor papan atas seperti Putri Marino, Abimana Aryasatya, Arie Kriting, Lutesha dan masih banyak lagi.

Salah satu pengalaman kocak yang Kristo bagikan adalah ketika mendapatkan adegan yang cukup aneh dengan Putri Marino. Pasalnya, ia harus rela wajahnya dijilat oleh sang aktris.

Pengalaman itu dibagikan saat hadir dalam podcast di Volix Media, pada 28 Desember 2022 lalu. Awalnya, Kristo ditanya perasaannya dijilat oleh Putri Marino.

Kristo mengaku deg-degan saat adegan tersebut. Menurutnya, adegan itu tak ada di dalam naskah, alias spontan. Timo Tjahjanto tiba-tiba meminta izin Kristo agar Putri Marino menjilatnya.

"Kristo lo masalah gak kalau Putri Marino ngejilat muka lu?," kata Kristo menirukan omongan Timo.

"Enggak, Putri Marino masalah gak ngejilat muka gue. Bukan gue. Gue sih silakan, lo mau kokop kek bebas. Ini yang masalah kan lidah dia," lanjutnya.

"Terus yang bikin awkward gara-gara habis take ternyata gak bisa one take ternyata butuh take berikutnya. Muka gue udah bau lidah. Jigong Putri Marino wangi kok aman," cerita Kristo.

Meski begitu, Kristo mengaku bahwa syuting yang dijalani selama 3 bulan itu berjalan sangat seru.*

