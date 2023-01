BIODATA dan agama Kristo Immanuel membuat publik penasaran. Sosok sang aktor belakangan makin mencuri perhatian dengan perannya sebagai Pelor di film original Netflix The Big 4.

Pemilik nama lengkap Kristo Immanuel Caesar ini mulai dikenal sebagai seorang impersonator pada tahun 2019. Ia mampu menirukan suara berbagai macam tokoh Tanah Air bahkan luar negeri.

Berkat bakatnya itu, Kristo pernah diundang ke acara Hitam Putih yang dipandu Deddy Corbuzier. Terungkap bahwa pria 25 tahun ini gemar dengan aksen tokoh kartun sejak kecil.

Biodata dan Agama Kristo Immanuel. (Foto: Kristo Immanuel/Instagram/@kristo.immanuel)

Dari kegemarannya itu, dia mulai menirukan aksen dan suara karakter kartun seperti Mickey, Minnie Mouse, Donald Duck. Kemudian berkembang menjadi bintang film hingga figur publik terkenal.

Setelah sosoknya viral, Kristo kebanjiran tawaran mengisi suara iklan. Seiring berjalannya waktu, dia juga mulai menggeluti dunia seni peran, dibuktikan dengan pencapaiannya beberapa tahun terakhir.

Selain di film The Big 4, Kristo sempat muncul di film Teka-Teki Tika dan 24 Jam Bersama Gaspar. Ia juga pernah muncul di web series Dealing With Myself dan Twisted.

Berikut ini biodata dan agama Kristo Immanuel.

Nama Lengkap: Kristo Immanuel Caesar

Tanggal Lahir: 28 Februari 1997

Orangtua: Djoko Koestrianto dan Vonny Magdalena

Adik: Esteriani Putri

Agama: Kristen

Pasangan: Jessica Tjiu (sejak 22 Februari 2022)

Pendidikan: S1 Universitas Multimedia Nusantara (2016-2020)

