JAKARTA - Jalan Jessica Mila menuju gerbang pernikahan tentang selangkah lagi. Belum lama ini, dia dikabarkan menjalani peneguhan sidi di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rawamangun, Jakarta Timur.

Peneguhan sidi merupakan momen di mana seorang Kristiani dinyatakan dewasa secara iman setelah menjalani katekisasi (pendalaman agama Kristen) selama 6 bulan hingga setahun.

Dalam kasus Jessica Mila, maka sang aktris sekaligus diteguhkan sebagai jemaat Gereja HKBP Rawamangun. Momen tersebut dibagikan akun TikTok @firton.62, pada 16 April 2023.

Dalam video itu, sang aktris yang mengenakan dress putih lengan pendek dan sepatu berwarna senada, tampak turun dari altar setelah mendapat diteguhkan oleh seorang pendeta. Dia kembali ke tempat duduknya dengan wajah semringah.

“Welcome di HKBP Rawamangun, Jessica Mila Agnesia menerima berkat sidi. Semoga acara pemberkatan nikahnya nanti semua lancar ya,” ujar si pemilik akun dalam caption unggahannya.

Jessica Mila jalani peneguhan sidi di HKBP Rawamangun. (Foto: TikTok/@firton.62)

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh warganet. Beberapa penasaran, akan diberi marga apa nanti sang aktris saat menikah dengan Yakup Hasibuan. “Jadi boru apa nanti Jessica Mila?” ujar seorang warganet.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab pengguna TikTok lain dengan, “Biasanya, dikasih marga sesuai boru ibu dari pihak laki-laki. Jadi boru Damanik (ibu Yakup bernama Norwati Damanik).”

Beberapa warganet lainnya menyambut Jessica Mila masuk dalam keluarga Batak. “Anjay, Jessica Mila resmi jadi boru Batak nih. Welcome to the club,” kata seorang warganet.

Sekadar informasi, Jessica Mila resmi dilamar putra pengacara kondang Otto Hasibuan di Bali, pada 20 Agustus 2022. Kabar bahagia itu diumumkan sang sahabat, Vidi Aldiano, kala itu lewat Instagram.

Kemudian pada akhir Maret 2023, bintang Ganteng Ganteng Serigala itu menggelar bridal shower yang dihadiri para sahabat, seperti Yuki Kato, Michelle Joan, Pamela Bowie, dan Febby Rastanty.*