JAKARTA - Series garapan Boy William bertajuk The Family Season 3 akhirnya tayang perdana pada 11 April 2023 melalui YouTube Channel pribadinya. Setelah memberikan bocoran sejak season 2 perihal kehadiran Ayu Ting Ting, kini penyanyi dangdut asal Depok tersebut akhirnya dihadirkan. Tak tanggung-tanggung, di episode pertama The Family Season 3 ini, Ayu langsung diajak oleh Boy untuk bertemu dengan Oma Lazuardi.

Setelah mendengar kabar yang beredar mengenai hubungan antara cucunya dengan Ayu Ting Ting, Oma Lazuardi sebetulnya sudah penasaran ingin bertemu dengan Ayu. Begitu juga dengan sepupu Boy, Ica dan Yosi, yang penasaran dengan ibunda dari Bilqis ini.

“Itu diomongin Boy sama Ayu terus, tapi Ayunya mah Oma gak pernah dikenalin. Bawa dong ke rumah, ajak ke sini. Jangan di berita aja udah gencar bener. Oma musti kenal dong ama orangnya,” ujar Oma Lazuardi.

“Kali ini aku bakal diketemuin sama Omanya Boy di season ini. Sebenernya aku takut, takut banget. Karena aku termasuk tipe orang yang gak berani ketemu ama yang lebih tua. Aku sama Boy ini kan beda, nih. Dari kulturnya juga udah beda. Dia bule, kita Betawi. Gimana tuh mau nabrak, mau nyambung. Jadi harus bener-bener disatuin dirapihin gitu. Bingung gak tuh?” kata Ayu.

Di samping pertemuan Ayu dengan Oma yang menegangkan, Boy William juga memperlihatkan kesibukannya saat ini sebagai host atau pembawa acara ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2023. Boy mengatakan jika menjadi pembawa acara Indonesian Idol merupakan salah satu hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebab, sewaktu kecil, dirinya kerap menyaksikan acara Idol di TV.

“Satu hal tentang Indonesian Idol yang mungkin kalian gak tau, this stage has always been like a dream for me. I remember as a child dulu waktu gua masih tinggal di Amerika dan juga di New Zealand, I would be watching American Idol and also New Zealand Idol. And I still remember so vividly. Jadi Idol ini has been a part of my life growing up, and I never thought bahwa one day I became a host of Indonesian Idol. How crazy is that,” jelas Boy.

Di sisi lain, Boy ternyata juga memperhatikan tanggapan negatif beberapa penonton terhadap dirinya sebagai pembawa acara di panggung Indonesian Idol.

“I’m not gonna lie, guys. Taking on a stage like this is not always the smoothest ride. Karena setiap kali gua turun dari panggung, ada aja orang yang pasti berkomentar negatif tentang gue. There is always some people who don’t like my presents on that show. Sekarang tugas gua adalah I just have to practice hard, gimana caranya I’m going to get this right,” ungkap Boy.

Buat yang penasaran dengan kegugupan Ayu Ting Ting menjelang bertemu dengan Oma, saksikan episode 1 The Family Season 3. Jangan lupa juga untuk nantikan episode selanjutnya yang akan tayang pada 13 April 2023 mendatang hanya di YouTube Channel BW.!(*)

(CLO)

