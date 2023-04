SEOUL - Baeksang Arts Awards ke-59 akan kembali digelar di Incheon, Korea Selatan, pada 28 April mendatang.

Menariknya, Bae Suzy, Park Bo Gum, dan Shin Dong Yup kembali didapuk menjadi host ajang Baeksang Arts Awards ke-59.

Dengan begitu, maka ini merupakan kedelapan kalinya bagi Suzy memandu ajang tersebut. Tak hanya menjadi host, dia juga masuk sebagai nominator kategori Aktris Terbaik berkat drama Anna.

Selain Suzy , kategori tersebut juga dihuni empat aktris terbaik Korea lainnya seperti Kim Hye Soo (Under the Queen's Umbrella), Song Hye Kyo (The Glory), Park Eun Bin (Extraordinary Attorney Woo), dan Kim Ji Won (My Liberation Notes).

Sementara itu, ini menjadi tahun ketiga Park Bo Gum ditunjuk sebagai host Baeksang Arts Awards 2023 bersama Suzy dan Shin Dong Yup. Saat ini, dia tengah disibukkan dengan syuting drama terbarunya bersama IU berjudul "You Have Done Well".

Ajang Baeksang Arts Awards rencananya akan disiarkan langsung oleh JTBC, pukul 17.30 KST. Bagi fans internasional, event ini juga bisa ditonton secara live melalui TikTok.*

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.