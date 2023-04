JAKARTA – Jelang Hari Raya Idul Fitri atau lebaran, Vision+ mengadakan acara Amal on the Road yang diselenggarakan pada Senin (10/4/2023) di sekitar Pasar Tanah Abang, Jakaarta Pusat. Dalam acara Amal on the Road, Vision+ membagikan hampers kue kepada masyarakat secara gratis, mulai pukul 15.00-17.00 WIB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan ini digelar menjelang jam buka puasa agar masyarakat bisa menikmati santapan nikmat pada waktu berbuka, meski mereka masih berada di perjalanan.

β€œBulan suci Ramadhan merupakan waktu yang spesial bagi masyarakat Indonesia, dan merupakan momen yang tepat untuk membangun silaturahmi yang lebih dekat dengan orang-orang di sekitar kita. Dengan adanya Amal on the Road ini, kami harap masyarakat bisa merasa lebih dekat dengan Vision+ dan tertarik untuk menikmati konten-konten spesial yang telah kami siapkan,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaki Managing Director Vision+.

Selama Bulan Ramadhan, Vision+ hadir dengan original series terbarunya yang berjudul Arab Maklum. Serial bergenre drama keluarga dan komedi ini menceritakan kisah sebuah keluarga Arab yang berusaha mempertahankan tradisi mereka di tengah modernisasi.

Di masa yang akan datang, Vision+ akan kembali dengan berbagai kegiatan seru lainnya yang melibatkan masyarakat sekitar, sebagai bentuk usaha Vision+ untuk terus berbagi kebahagiaan, baik melalui konten maupun acara-acara yang diselenggarakan.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

