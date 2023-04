JAKARTA - Grup band Dewa 19 akan menggelar sebuah konser spesial dalam waktu dekat. Rencananya, grup yang diketuai oleh Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan ini akan menggelar konser bertajuk A Night at The Orchestra episode 3 & 4 di kota Surabaya dan Solo.

Menariknya, gelaran konser di Surabaya akan berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni di Grand City Convention Hall pada 19.20 Mei 2023 mendatang. Sedangkan konser di Solo akan digelar pada 27 Mei di Edutorium UMS.

Dalam konser tersebut, Dewa 19 nantinya akan menggandeng tiga orang vokalis sekaligus, yakni Ari Lasso, Ello dan Virzha. Selain itu, akan ada pula special guest seperti Mulan Jameela, Andien hingga Ardhito Pramono, yang akan semakin memeriahkan konser tersebut.

Akan tetapi, konser tersebut dirasa sedikit berbeda dengan A Night at The Orchestra Episode 2. Pasalnya, sudah tak lagi ada nama Once Mekel dalam daftar penampil.

Hal itu sontak membuat tanda tanya besar. Termasuk menyiratkan bahwa ada kemungkinan akibat dari perseteruan Ahmad Dhani dan Once soal royalti.

Namun, saat ditanya terkait hal tersebut, Ahmad Dhani memilih bungkam dan mengalihkan ke pembicaraan lainnya.

"Ya memang seperti kita juga melihat adanya kalau ada waktu pengen bikin Noah dengan orkestra saya aransemen atau Padi saya yakin pasti bagus. saya yakin akan mengangkat musiknya padi pasti beda tuh," ungkap Ahmad Dhani saat ditemui di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (11/4/2023).

Sementara itu, ketika membahas soal adanya deretan daftar penyanyi yang akan tampil di konser Dewa 19, Ahmad Dhani mengaku merasa cocok dengan daftarnya. Ia bahkan menyebut bahwa ada satu penampil yang menurutnya tidak cocok.

"Ada yang enggak cocok cuma satu, yang lainnya cocok semua," ucap Dhani seraya tersenyum. Sementara itu, disaat pentolan grup band Dewa 19 tersebut memilih bungkam dan mengalihkan pembicaraan, lain halnya dengan Ari Lasso. Pemilik nama asli Ari Bernardus Lasso ini justru mengatakan bahwa jumlah vokalis yang akan tampil dalam konser tersebut dianggap sudah cukup banyak. "Vokalisnya udah banyak kebetulan, udah banyak sekali," ucap Ari Lasso.

