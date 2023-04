JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani memberikan ultimatum pada Once Mekel untuk tak lagi membawakan lagu milik grup band Dewa 19. Selain sempat mempermasalahkan soal royalti yang tak dibayarkan oleh event organizer, ia juga mengaku ingin menjaga marwah dan kemurnian konser Dewa 19 yang akan digelar usai lebaran mendatang.

Ditengah kehebohan terkait hal itu, suami Mulan Jameela ini memberikan penegasan bahwa hubungannya dengan Once baik-baik saja. Bahkan ia menyebut bahwa masalahnya dengan Once hanyalah sekedar bisnis belaka.

"Saya sama Once ribut-ribut kan soal bisnis. Its only business, no hard feeling," ujar Ahmad Dhani beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Dhani juga mengaku tak akan menolak jika ia dan Once kembali bersatu di atas panggung konser Dewa 19. Akan tetapi, bapak lima anak ini sempat memberikan syarat, jika kelak Once mau untuk tampil bersama dengannya dan Dewa 19.

"Kalau harganya sesuai, ya why not," kata Ahmad Dhani.

Tak hanya itu, Dhani juga tampak menyorot soal besaran tarif Once yang jauh lebih besar darinya. Padahal, lagu-lagu yang dibawakan oleh Once, rata-rata merupakan ciptaannya dan juga Andra Ramadhan.

"Masa harganya lebih dari saya? Lagunya, lagu saya terus minta harga lebih mahal? Ya nggak mungkin," bebernya. "Terus terang aja, Andra sama saya bayarannya banyak saya. Karena kan lagunya lagu saya, memang begitu. Nah ini Once (bayaran lebih mahal dari Ahmad Dhani) kan nggak masuk akal," tandasnya.

