JAKARTA - Prilly Latuconsina memanfaatkan bulan suci Ramadhan untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kali ini, sang aktris berbagi dengan ratusan anak-anak di panti asuhan.

“Hari ini berhasil masak 300 porsi (makanan) untuk buka puasa anak-anak panti. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi menyisihkan rezeki. Semoga berkah ya,” ujarnya dikutip dari akun Instagram pribadinya, pada Senin (10/4/2023).

Aksi memberi ratusan makanan untuk berbuka puasa itu tak hanya dilakukan Prilly Latuconsina bersama penggemarnya, namun juga dengan platform penggalangan dana online, Kita Bisa.

“Seruuuu banget hari ini. I had so much fun! Semoga bisa sering-sering yaaa kita kaya gini. Aamiin,” kata sang aktris menambahkan.

Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Akun @sevindafandaranii_ menuliskan, “Terima kasih banyak karena kamu selalu menebarkan hal-hal positif ke orang-orang di sekitar kamu Prilly.”

“Reza Rahadian pernah bilang kalau Prilly Latuconsina punya jiwa sosial yang tinggi dan hati yang manis adalah valid. Sehat terus sayang,” ungkap akun @catraaa.20 menambahkan. Akun @taufiq_acheng mengatakan, “Yang gue demen dari Prilly, dia walaupun artis terkenal yang kaya raya tapi HUMBLE banget. Mau kotor-kotoran di dapur dan juga jago masak.”*

