LOS ANGELES - Nama Emily Ratajkowski belakangan ini menjadi perbincangan publik setelah terciduk bermesraan dengan Harry Styles.

Diketahui, pesona Emily tak hanya menjerat Harry Styles, ia juga pernah dikabarkan dekat dengan beberapa pria setelah resmi bercerai dari Sebastian Bear-McClard.

Dikabarkan, Emily pernah dekat dengan Brad Pitt, Pete Davidson, DJ Orazio Rispo, Jack Greer, hingga Eric Andre.

Latar Belakang

Emily Ratajkowski adalah seorang aktris dan model fashion kelahiran London, Inggris, 7 Juni 1991. Meski sempat menetap di Inggris, pada umur 5 tahun Ratajkowski bersama orangtuanya yang berasal dari Amerika Serikat memutuskan untuk kembali menetap di San Diego, California.

Ayahnya John David Ratajkowski' adalah seorang pelukis dan guru seni. Sedangkan sang ibu, Kathleen Balgley adalah seorang profesor bahasa Inggris. Orang tuanya bekerja di perguruan tinggi yang sama yaitu San Dieguito Academy.

Perjalanan Karier

Pada usia 14 tahun, Emily sempat mendaftar Ford Models dan mulai debut sebagai model untuk Kohls dan Nordstrom.

Setelah itu, ia mulai mengembangkan kariernya dengan mendapat peran di televisi melalui serial Nickelodeon iCarly pada 2009.

Namanya pun semakin tenar setelah menjadi bintang video klip lagu 'Love Somebody' milik Maroon 5 pada 2012 dan video 'Blurred Lines' milik Robin Thicke pada tahun 2013.

Model keturunan Israel Polandia ini juga sempat menjadi model merek-merek ternama seperti Marc Jacobs dan DKNY.

Pada tahun 2014, dia tampil dalam edisi baju renang Sports Illustrated. Ratajkowski juga pernah menjadi model untuk Miu Miu, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Tory Burch, dan Versace.

Di tahun yang sama, ia pun memulai debut aktingnya melalui film thriller misteri "Gone Girl". Selain itu, ia juga membintangi sejumlah film populer seperti "We Are Your Friends" (2015), "Entourage" (2015), "Welcome Home" (2018) dan "In Darkness" (2018).

Kisah Cinta

Model cantik 31 tahun itu diketahui pernah berkencan dengan Andrew Dryden dan Jeff Magid (musisi Amerika).

Hingga akhirnya, Emily Ratajkowski menikah dengan Sebastian Bear-McClard pada 2018 lalu. Namun, keduanya memutuskan bercerai setelah 4 tahun tepatnya pada September 2022 lalu.

Ia sempat menghebohkan publik ketika terlihat melepas cincin kawinnya pada Juni 2022 lalu. Menurut kabar yang beredar, sang suami ketahuan berselingkuh. Padahal, pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak bernama Slyvester.

Biodata dan Agama

Nama Lengkap: Emily O'Hara Ratajkowski

Tempat, Tanggal Lahir : London, 7 Juni 1991

Orangtua: John David Ratajkowski dan Kathleen Balgley

Mantan Suami: Sebastian Bear-McClard (2018 -2022)

Anak: Sylvester Apollo Beard

Pendidikan: University of California

Kebangsaan: Amerika/Inggris

Agama: Kristen

