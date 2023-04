JAKARTA - Sebanyak tujuh artis Indonesia asal Madiun dibahas dalam artikel Okezone ini. Deretan artis Indonesia asal Madiun menarik untuk dibahas. Madiun adalah salah satu daerah di Jawa Timur yang melahirkan tokoh publik.

Banyak dari mereka bekerja sebagai artis tanah air, penyanyi terkenal, sampai pelawak. Hal ini tentu menjadi suatu kebanggan bagi masyarakat Madiun. Sehingga Kota Madiun tidak hanya terkenal sebagai kota wisata, tetapi juga sebagai kota gudangnya seniman.

Lantas siapa saja artis papan atas yang berasal dari Madiun? Berikut 7 artis papan atas yang ternyata berasal dari Madiun melansir dari berbagai sumber pada, Senin (04/03/23).

1. Ari Lasso

Mantan vokalis Dewa 19 yaitu Ari Lasso berasal dari Madiun. Ari Lasso lahir di Madiun pada 17 Januari 1973. Musisi terkenal ini membagikan kisah dan gambaran rumah masa kecilnya melalui kanal Youtube Raditya Dika.

"Ini rumah gua dit. Oh My God ini garasinya Dit. Ini Dit rumah gua. Ya Tuhan keajaiban apa ini." ujar Ari Lasso melansir Youtube Raditya Dika pada, (01/05/20).

2. Shirley Margaretha





Pecinta FTV tentu sudah tidak asing dengan wajah cantik Shirley Margaretha. Wanita asal Madiun yang lahir pada 8 Mei 1980 ini sudah membintangi sejumlah film tanah air.

Beberapa film yang pernah Shirley Margaretha bintangi antara lain A: Aku, Benci & Cinta (2017), Something in Between (2018), dan masih banyak lagi. Sementara Shirley Margaretha baru saja main dalam sinetron tanah air terbaru berjudul Kesetiaan Janji Cinta (2023).

3. Sisca Dewi





Berikutnya ada Sisca Dewi artis papan atas yang ternyata berasal dari Madiun. Sisca Dewi lahir di Madiun pada 123 Maret 1979. Ia terkenal lewat lagu-lagunya yang populer pada masanya.

Pada tahun 2018 Siswa Dewi membangun Masjid Al Scadew di Jalan Raya Madiun.

"Alhamdulillah, masjidnya di bangun di kota kelahiran saya di Desa Pagotan, Madiun. Lahannya 3.000 meter persegi, bagunannya 1.000 meter persegi. Mudah-mudahan Allah selalu melancarkan rezeki saya" ujar Sisca Dewi kepada media pada, Minggu (15/4/2018).

4. Kirun Selain artis dan penyanyi, Kota Madiun juga melahirkan pelawak yang sangat populer bernama Kirun. Pria dengan nama lengkap Muhammad Syakirin lahir di Madiun pada 12 Agustus 1959. Kirun menyukai dunia seni sejak masih kecil. Ia mengawali karirnya dengan menghibur masyarakat dari satu pentas ke pentas lainnya. BACA JUGA: 5 Artis Cantik yang Sukses Berperan sebagai Pelakor, Bikin Gemas Penonton 5. Arda (Naff) Artis papan atas asal Madiun selanjutnya adalah Arda vokalis band Naff. Penyanyi sekaligus selebgram asal Medan ini lahir 7 Juni 1988. Ditengah kesibukannya, Arda menyempatkan pulang kampung bersama istrinya, Tantri Kotak. "Setiap pulang kampung saya takjub. Kota Madiun kini sudah berkembang pesat." ujar Arda Naff kepada media pada, Sabtu (26/06/2021). 6. Pamela Bowie

Meski berdarah Amerika ternyata Pamela Bowie berasal dari Madiun. Artis cantik ini lahir di Madiun pada 18 OKtober 1993. Pamela Bowie memulai karirnya sebagai artis pada tahun 2009. Dirinya semakin eksis menjajaki dunia hiburan hingga saat ini. BACA JUGA: Ramai Artis R Terlibat Pencucian Uang, Rizky Billar Pamer Segepok Uang 7. Ratna Listy

Selanjutnya ada Ratna Listy seorang penyanyi, aktris, dan presenter yang berasal dari madiun. Wanita dengan nama lengkap Ratna Sulistyaningsih lahir di Madiun, 2 Agustus 1973.

