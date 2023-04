JAKARTA - Artis Nikita Mirzani membagikan momen bahagia saat dilamar sang kekasih, Antonio Dedola, pada Mnggu (2/4/2023) malam.

Momen itu dibagikan Nikita Mirzani dalam akun Instagramnya, @nikitamirzanimawardi_172. Dalam Instagram story, wanita 37 tahun itu merepost beberapa momen yang diambil teman-temannya.

Padahal, awalnya Nikita Mirzani yang berniat memberikan kejutan untuk sang kekasih yang berulang tahun dengan makan malam di sebuah restoran mewah bersama rekan-rekannya.

Namun tak disangka, ibu tiga anak itu malah dilamar sang kekasih yang berasal dari Jerman itu. dalam video terlihat Antonio berlutut di depan Nikita Mirzani.

Antonio membawa bunga mawar yang tengahnya sudah diberi cincin berlian berwarna putih besar. Ada pula tulisan "Will You Marry Me?" pada momen tersebut.

Nikita Mirzani tampak begitu bahagia dan salah tinggah. "Gimana ya jawabnya... Yes, I do," ujarnya.

Setelah mendapat jawaban 'yes' dari Nikita, Antonio pun langsung memasangkan sebuah cincin berlian besar di jari manis Nikita Mirzani.

Dalam video yang diambil Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani mengaku sangat bersyukur setelah dilamar oleh Antonio.

"Gimana rasanya dilamar?," tanya Fitri Salhuteru. "Gitu ya rasanya," ucap Nikita Mirzani dengan raut wajah yang begitu sumringah. "Dikasih cincin besar gimana rasanya?," tanya Fitri Salhuteru lagi sambil meminta Nikita memperlihatkannya. BACA JUGA: 7 Artis yang Gaya Pacarannya Kerap Dikritik, Ada yang Masih di Bawah Umur "Bersyukur intinya, karena memang ternyata jodoh akan datang dengan sendirinya," jelas Nikita. Sementara itu diketahui, Nikita Mirzani dan Antonio Dedola sudah berpacaran sejak 2022. Bahkan, Antonio yang menemani Nikita saat memiliki masalah hingga harus mendekam di penjara. Antonio dengan sabar ikut merawat ketiga anak Nikita. Bahkan, pria 32 tahun itu kini cukup dekat dengan kedua putra Nikita Mirzani.(*)

