JAKARTA - Ahmad Dhani beserta sang istri Mulan Jameela dan anaknya tampak datang melayat ke rumah duka ayah Tissa Biani, Bobby Begjo Warasno di kawasan Depok, Jawa Barat.

Seperti diketahui ayah Tissa Biani meninggal dunia pada Minggu (2/4/2023) setelah subuh akibat mengalami serangan jantung.

Ahmad Dhani mengaku terkejut saat mendengar kabar duka tersebut. Bahkan ia langsung bergegas dari vila ke rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa.

"Kaget juga dan tadi saya dari vila langsung ke sini sudah mengucapkan belasungkawa," ujar Ahmad Dhani di rumah duka di kawasan, Depok, Jawa Barat, Minggu (2/4/2023).

Ayah Dul Jaelani yang merupakan kekasih dari Tissa Biani itu bahkan sempat menitipkan sebuah pesan penting kepada Tissa.

Sadar, Tissa kini sudah tak memiliki figur ayah, Ahmad Dhani pun memperbolehkan pemain film KKN di Desa Penari itu untuk menganggapnya sebagai seorang ayah.

"Dan yang paling penting tadi saya bilang ke Tissa bahwa Tissa sekarang boleh menganggap saya sebagai ayahnya," ungkap Ahmad Dhani.

"Saya memberikan tawaran kepada Tissa sebagai ayah angkatnya," sambungnya.

Selain itu, Dhani juga merasa takjub dengan sikap Tissa yang begitu kuat menerima cobaan berat dalam hidupnya ini.

"Cukup kuat, salut saya sam Tissa," terang Ahmad Dhani.

Sementara itu ketika ditanya soal keberadaan Dul Jaelani, pentolan Dewa 19 itu menjelaskan jika Dul masih berada di Pekan Baru dan sedang menuju Jakarta.

"Dul lagi di Pekanbaru lagi on the way ke sini," jelas Ahmad Dhani.

Tak lupa, Dhani turut mendoakan semoga ayah Tissa Biani husnul khatimah apalagi almarhum meninggal di bulan suci Ramadhan.

"Semoga husnul khotimah ya karena meninggal di bulan Ramadhan adalah cara meninggal yang kita inginkan semuanya," pungkas Ahmad Dhani.