JAKARTA – Sinopsis film Line of Duty akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini memiliki genre aksi thriller yang rilis pada tahun 2019, disutradarai oleh Steven C. Miller dan dibintangi oleh Aaron Eckhart, Courtney Eaton, Dina Meyer, Ben McKenzie and Giancarlo Esposito.

Line of Duty mengisahkan seorang polisi yang dipermalukan menemukan dirinya berpacu dengan waktu untuk menemukan korban penculikan yang penculiknya dia bunuh secara tidak sengaja. Film ini mendapatkan rating sebesar 5.3/10 di situs resmi IMDb.

Sinopsis Film Line of Duty

Film ini menceritakan seorang Frank Penny (Aaron Eckhart) merupakan polisi yang berupaya menyelesaikan secara gamblang sebuah kasus penculikan kepada masyarakat. Pada suatu hari Frank sedang patroli di sekitar kota, namun tiba-tiba ada suara keramaian melalui radio yang ia bawa.

Dari percakapan di radio itu menunjukan adanya rencana penyergapan kepada seorang penculik anak ternyata gagal, dan penculik itu berlari menuju tempat Frank sedang patroli. Kemudian dari radio, suara kepala operasi yang bernama Tom Volk memberi arahan bahwa semua polisi jangan ada yang ikut campur. Tetapi, Frank mengabaikan perintah tersebut dan berusaha mengejar penculik itu.

Sementara itu, siaran radio yang menyiarkan kejadian itu juga didapat oleh Ava Brooks (Courtney Eaton). Ava adalah seorang perempuan muda yang mempunyai cita-cita menjadi penyiar dan juga sering melakukan siaran langsung di media sosial miliknya.

Ava kemudian menyadari bahwa momen dari aksi pengejaran Frank dengan penculik akan menjadi konten yang menarik, Ava segera menelusuri dan terjun langsung ke tempat kejadian. Frank dan penculik itu akhirnya kejar-kejaran hingga pada satu momen, penculik itu berhasil tersudutkan.

Frank yang berhasil memojokkan penculik dan membuat terduga pelaku itu berbicara, penculik itu seketika membuat gerakan seolah akan menembak Frank. Frank pun refleks menembak penculik itu hingga tewas di tempat. Penculik yang ditembak mati itu pun diketahui berbagai media dan menjadi sorotan publik.

Karena kejadian penembakan itu, Frank dipanggil oleh Tom untuk diinterogasi. Selama interogasi itu Tom mengaku bahwa yang diculik itu adalah anaknya Tom, dan penculik itu sebagai kunci untuk menemukan putrinya.

Tom kemudian memberikan skors kepada Frank karena mengabaikan arahan dan menembak orang hingga tewas. Di sisi lain, Ava menyadap pembicaraan antara Tom dan Frank, Ava pun menghampiri Frank dan berusaha membantu Frank.

Ava juga memberi tahu bahwa dirinya berbeda dari media lainnya. Ia tak akan membuat berita yang tidak lengkap dalam peliputan usaha Frank dalam memecahkan kasus tersebut. Frank yang merasa dirinya telah menyelesaikan kasus itu dan memang sebenarnya mengikuti prosedur polisi, akhirnya memperbolehkan permintaan Ava. Namun, sejak kejadian itu saudara penculik yang ditembak Frank mulai mencari mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan hanya di layar kaca Indonesia pada (29/3/2023) jam 21.45 WIB.

