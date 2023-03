JAKARTA – Sinopsis film The Amazing Spider-Man 2 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film ini merupakan film superhero Marvel yaitu Spider-Man yang dirilis pada tahun 2014, film ini merupakan sekuel dari film pertamanya yang rilis tahun 2012. Disutradarai oleh Mark Webb dan dibintangi oleh Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Campbell Scott dan Sally Field.

The Amazing Spider-Man 2 yang memiliki judul Rise of Electro ini, mendapat rating sebesar 51% di situs resmi Rotten Tomatoes. Seri Amazing Spider-Man ini awalnya dimaksudkan untuk dilanjutkan dengan setidaknya dua sekuel lagi dan beberapa spin-off, terutama film yang menghubungkan pada Venom dan juga Sinister Six. Karena kesepakatan yang tidak berjalan baik dengan Disney dan Sony, semua rencana itupun dibatalkan.

Sinopsis Film The Amazing Spider-Man 2

Film ini masih melanjutkan kisah Peter Pater (Andrew Garfield) yang masih terbayang dengan pesan dari Captain Stacy (Denis Leary) yang tewas di film pertamanya, sebelum meninggal, Stacy memberikan pesan kepada Peter Parker supaya menjauhi anaknya, Gwen Stacy (Emma Stone).

Alasan Stacy meminta tolong Peter untuk menjauhi Gwen, karena khawatir kepada Gwen akan terkena bahaya jika Peter ada di dekatnya. Akhirnya, Peter menurut pada Stacy untuk menjaga jarak dengan Gwen. Setelah lulus SMA, ia dan Gwen untuk memutuskan hubungan mereka.

Di suatu hari, di Oscorp ada seorang insinyur listrik yang santun bernama, Max Dillon (Jamie Foxx) secara tidak sengaja tersetrum aliran listrik dan jatuh ke dalam tangki belut listrik yang direkayasa secara genetik. Belut itu pun menyerangnya dan dia bermutasi menjadi generator listrik hidup.

Tidak menyadari sejauh mana kekuatannya, Dillon bepergian ke Times Square dan tanpa sengaja menyebabkan pemadaman listrik. Peter segera menuju lokasi dan berhasil menghentikan aksi Dillon oleh Spider-Man. Dillon akhirnya dibawa ke Institut Ravencroft, di mana dia diteliti oleh ilmuwan Jerman Dr. Ashley Kafka.

Sementara itu, Harry Osborn (Dane DeHaan) mulai menunjukan beberapa gejala yang terlihat, dan dia mendapatkan informasi yang diberikan Norman, bahwa darah Spider-Man dapat menyelamatkannya. Dia meminta Peter, yang sering foto dan menjual foto Spider-Man ke Daily Bugle, untuk membantunya menemukan Spider-Man.

Peter memberi tahu ke Harry bahwa hal itu belum pasti karena belum di uji coba dan tidak yakin apa efek transfusi itu. Peter mewaspadai kemungkinan Harry menderita mutasi yang mirip dengan Dr. Connors. Peter lalu kembali ke rumah Harry sebagai Spider-Man lalu menolak usulan Harry tersebut dan hal itu, membuatnya marah.

Harry yang telah dipecat sebagai CEO di Oscorp lalu mengusulkan kesepakatan dengan Dillon, yang sekarang menyebut dirinya Electro, untuk kembali ke dalam gedung Oscorp. Electro setuju dan membunuh Dr. Kafka.

Saat kembali ke Oscorp, Harry menemukan racun dari laba-laba yang telah diubah secara genetik yang sekarang telah dihancurkan. Namun, setelah dia memaksa Menken untuk menyuntiknya dengan racun, itu mempercepat penyakitnya dan mengubahnya menjadi makhluk mirip goblin, tetapi dengan sistem bawaan dalam setelan yang Harry gunakan dan terbuat dari lapis baja memulihkan kesehatannya.

Di suatu hari, Peter berhasil menemukan laboratorium rahasia ayahnya di stasiun kereta bawah tanah yang ditinggalkan. Dalam lab tersebut, ayah Peter mengetahui bahwa dia harus melarikan diri karena dia menolak untuk bekerja sama dengan rencana Norman untuk membuat senjata biogenetik dengan penelitiannya.

Peter kemudian menemukan bahwa Gwen ditawari beasiswa Oxford. Dia kemudian menyatakan rasa cinta kepadanya, dan mereka setuju untuk pergi ke Inggris bersama. Namun setelah itu, terjadi pemadaman listrik total, Peter dan Gwen menuju ke pusat lokasi pemadaman.

Electro telah menyebabkan pemadaman listrik namun dengan skala besar, Peter dan Gwen mencoba melawan Electro sampai pada Gwen memiliki ide untuk memulihkan tenaga dan membebani tubuh Electro dengan aliran listrik yang banyak dan membuat dia kelebihan kapasitas listrik dalam tubuhnya.

Setelah mengalahkan Electro, tiba-tiba Harry muncul, sebagai Green Goblin, datang menggunakan persenjataan milik Norman. Dengan rasa kesal, Harry membalas dendam ke Spider-Man dan membawa Gwern ke atas menara jam besar dan menjatuhkannya. Peter mencoba mengalahkan Goblin dan berhasil menaklukkan Goblin, namun tidak sempat menyelamatkan Gwen yang terjatuh. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan hanya di layar kaca Indonesia pada (30/3/2023) jam 01.45 WIB.

