SEOUL- Choi Woo Shik sempat menjadi trending karena baru saja berulang tahun yang ke-33 pada 26 Maret lalu. Ia merupakan aktor terkenal di Korea Selatan yang banyak membintangi film hingga serial televisi.

Choi Woo Shik memulai debutnya di dunia akting lewat film pendek Etude, Solo, yang rilis pada 2011. Di tahun yang sama, ia membintangi serial The Duo, Living in Style, Deep Rooted Tree, dan Special Affairs Team TEN.

Perlahan tapi pasti, Choi Woo Shik terus merangkak naik dan intensitasnya kemunculannya di industri hiburan semakin banyak. Namanya kian populer usai membintangi film Set Me Free (2014).

Dewi Fortuna seolah berpihak kepada Choi Woo Shik karena ia dipercaya membintangi film selanjutnya yang mendapat pengakuan internasional. Ia menjadi salah satu pemeran dalam film Train to Busan (2016), serta film peraih Oscar Parasite (2019).

Lewat film Parasite yang disutradarai Bong Joon Ho, Choi Woo Shik meraih peghargaan dari Screen Actors Guild Awards kategori Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture pada 2020.

Namanya kian bersinar di dunia hiburan setelah membintangi drama Our Beloved Summer pada 2021. Ia berakting dengan aktor kenamaan lain seperti Kim Da Mi, Kim Sung Cheol, Roh Jeong Eui, dan Jeon Hye Won.

Choi Woo Shik juga pernah didapuk sebagai bintang dalam video klip musisi ternama Korea. Wajah tampannya terabadikan dalam video klip My Old Story milik IU (2014), Congratulations dari DAY6 (2015), That Moment dari Lim Seul-ung (2017).

Di luar karier aktingnya, Choi Woo Shik dikenal menjalin persahabatan dengan V BTS, Park Seo Joon, Park Hyungsik dan Peakboy. Mereka tergabung dalam geng Wooga Squad dan sang aktor merupakan anggota tertuanya.