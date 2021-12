SEOUL - Aktor Choi Woo Shik dan Kim Da Mi kembali beradu akting setelah sukses film The Witch: Part 1. The Subversion. Kali ini, keduanya menyuguhkan romansa dalam drama Our Beloved Summer.

Drama tersebut berkisah tentang mantan pasangan kekasih yang dipertemukan kembali dalam sebuah proyek film dokumenter sekitar 10 tahun kemudian. Choi Woo Shik berperan sebagai Choi Woong, seorang ilustrator bangunan yang berjiwa bebas.

Meski hidupnya berkecukupan, namun Choi Woong terbiasa menyembunyikan permasalahan pribadinya dan berjuang untuk meraih mimpinya. Sementara Kim Da Mi, memerankan Guk Yeok Soo, perempuan realistis yang bekerja sebagai tenaga humas.

Saat masih di bangku sekolah, Yeok Soo selalu menjadi juara kelas dan menjalani masa muda yang sangat mulus. Namun setelah beranjak dewasa dan merasakan pahitnya hidup, ia mulai merasa kosong.

“Aku yakin, Choi Woo Shik dan Kim Da Mi akan melebihi ekspektasiku saat memainkan peran mereka sebagai Choi Woong dan Guk Yeok Soo,” kata Kim Yoon Jin, sutradara drama Our Beloved Summer seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (1/12/2021).

Baca juga: Efek Kesuksesan Parasite, Choi Woo Shik Dapat Pesan dari Aktor Amerika

Kembali beradu akting setelah 3 tahun, Kim Da Mi dan Choi Woo Shik mengaku, tak menemukan kendala berarti saat syuting. Mereka justru merasa lebih mudah menciptakan chemistry sebagai pasangan kekasih. “Salah satu alasanku memilih untuk membintangi drama ini adalah karena karakter Woong diperankan oleh Choi Woo Sik. Di lokasi syuting, kami tidak perlu melewati proses perkenalan lagi,” tutur Kim Da Mi menambahkan. Sesuai rencana, SBS akan mulai menayangkan drama Our Beloved Summer, pada 6 Desember 2021, pukul 22.00 KST.* Baca juga: Nilai Mertua Vanessa Angel Orang Jujur, Hotman Paris Tawarkan Bantuan Hukum