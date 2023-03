LOS ANGELES - Eksekutif Marvel Studios Victoria Alonso telah keluar dari studio, hal ini dikonfirmasi Variety.

Victoria telah bergabung dengan salah satu perusahaan terbesar saat ini sejak awal Marvel Cinematic Universe terbentuk, membangun banyak karya bersama perusahaan selama 17 tahun dan menyaksikan Marvel Studios tersebut tumbuh. Selama dia menjabat, Marvel Cinematic Universe menjadi franchise dengan pendapatan kotor tertinggi dalam sejarah film.

Victoria mulai bergabung dengan Marvel Studios pada tahun 2006 sebagai wakil presiden eksekutif efek visual dan pascaproduksi, menjabat sebagai salah satu produser pada film-film awal MCU (Marvel Cinematic Universe) seperti Iron Man, Iron Man 2, Thor dan Captain America: The First Avenger.

Setelah itu, Victoria bekerja sebagai produser eksekutif di setiap film dan acara TV Marvel Studios sejak The Avengers yang dirilis pada tahun 2012. Pada tahun 2015, Victoria dipromosikan menjadi eksekutif produksi dan pada tahun 2021 dia diangkat menjadi presiden fisik, pascaproduksi, VFX, dan animasi di Marvel Studios.

Dalam perannya, dia mengawasi semua yang berhubungan terkait pascaproduksi Marvel, termasuk pekerjaan efek visualnya, yang telah berulang kali dikritik keras oleh para profesional efek visual.

Namun baru-baru ini, efek visual pada film Ant-Man and the Wasp: Quantumania yang tayang bulan lalu mendapat beberapa kritik keras dan ulasan untuk film tersebut mendapat banyak ulasan negatif daripada film-film Marvel yang tayang sebelumnya.

Meskipun tiba-tiba Victoria keluar dari Marvel pada hari Jumat lalu, Victoria tetap mendapat kredit sebagai produser di film Marvel yang akan datang yaitu, Guardians of the Galaxy Vol. 3 dan The Marvels. Untuk series di Disney Plus itu Secret Invasion, Ironheart, Echo dan Agatha: Coven of Chaos.

Selain kariernya yang saat bersama Marvel, dia juga beberapa kali masuk dalam Variety's Power of Women L.A, Variety juga sempat secara eksklusif mengumumkan bahwa dia telah menulis sebuah memoar, berjudul Possibility Is Your Superpower, bercerita tentang kariernya di Hollywood setelah tumbuh dewasa di La Plata, Argentina. “Kamu tidak butuh jubah, kamu tidak butuh palu, kamu tidak butuh perisai. Kekuatan super Anda adalah suara Anda, dan suara Anda akan menciptakan perubahan bagi diri Anda sendiri, bagi masyarakat, dan bagi mereka yang Anda cintai,” kata Alonso. “Jika Anda menggunakan suara Anda, Anda akan menciptakan energi yang akan membawa perubahan bagi kami. Tidak menggunakan suaramu adalah diam, dan diam adalah racun.” kata Alonso dalam memoarnya, Possibility Is Your Superpower yang berisi kiprahnya di industri Hollywood.

