LOS ANGELES - Kabar tak menyenangkan datang untuk pecinta superhero Marvel Cinematic Universe (MCU).

Disney resmi mengumumkan film terbaru The Marvels harus ditunda perilisannya, pada Sabtu (18/2/2023).

Diketahui, film superhero yang dibintangi Brie Larson dan Park Seo Joon itu dijadwalkan tayang pada 28 Juli 2023. Namun, Disney memutuskan untuk mengundurnya hingga 10 November 2023.

Dilansir Just Jared, alasan pihak Disney menunda penayangan lantaran mereka ingin lebih dulu menayangkan film Haunted Mansion.

Kini, slot penayangan Film The Marvels berganti menjadi Haunted Mansion yang akan tayang 28 Juli 2023. Sebelumnya, The Haunted Mansion dijadwalkan tayang pada 11 Agustus 2023.

The Haunted Mansion sendiri merupakan film bergenre horor komedi. Sejumlah aktor ternama salah satunya Jared Leto juga membintangi film ini.

Sementara itu, film The Marvels merupakan sekuel lanjutan dari Captain Marvel yang rilis di tahun 2019 lalu.

Film The Marvels begitu dinantikan para penonton, terlebih hadirnya aktor Korea, Park Seo Joon yang turut membintangi film superhero ini.

Nantinya, The Marvels akan menjadi film superhero MCU Phase 5 ketiga yang rilis di bioskop tahun 2023 setelah film Ant Man and The Wasp: Quantumania yang tayang 15 Februari 2023 dan Guardians of the Galaxy Vol 3 pada Mei 2023.

Detail plot masih dirahasiakan, tetapi film ini akan memperluas alam semesta Captain Marvel. The Marvels juga akan menambahkan petualangan Monica Rambeau dari Teyonah Parris, yang mendapatkan kekuatan supernya di WandaVision.