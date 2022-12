SEOUL - Misteri terkait peran Park Seo Joon dalam film The Marvels mulai terbuka. Jika selama ini dia diisukan akan berperan sebagai Amadeus Cho alias Brawn, kini fakta baru mulai terkuak.

Mengutip Allkpop, Selasa (6/12/2022), aktor Itaewon Class itu digadang-gadang akan menghidupkan peran Prince Yan, pemimpin planet musikal di mana orang-orang hidup dan berkomunikasi satu sama lain lewat nyanyian.

Daniel Richtman, jurnalis sekaligus influencer dunia hiburan dalam cuitannya membocorkan, Prince Yan juga suami Carol Danvers alias Captain Marvel, karakter yang diperankan oleh aktris Brie Larson.

Kabar itu ditanggapi beragam oleh penggemar Park Seo Joon dan Marvel. “Huh, jadi dia akan bernyanyi dalam film ini?” ujar seorang warganet. Lainnya menambahkan, “Duh, yang benar saja? Bisa-bisanya Carol punya suami?”

Warganet lainnya mengatakan, “OMG, aku penasaran dengan perannya. Memangnya dalam komik, suami Carol Danver berasal dari Asia? Eh, dia benaran punya suami enggak sih?”

Akhir November silam, Marvel Studios resmi merilis jadwal tayang beberapa filmnya, termasuk Ant-Man and the Wasp: Quintumnia dan Guardian of the Galaxy Vol 3 yang dijadwbakal tayang pada 17 Februari 2023.

Sementara film The Marvels masih belum mendapat jadwal tayang resmi namun diagendakan pada Juli 2023.*

