JAKARTA - Mengenal The Tielman Brothers, band tertua Indonesia yang populer di Eropa. Mungkin, nama band ini tak sepopuler Koes Plus, The Mercys, Panbers, AKA, dan D’lloyd yang populer sepanjang era ‘60 hingga ‘70-an.

Namun kehadiran mereka menjadi tonggak sejarah dalam industri musik Tanah Air, sekaligus membuka jalan bagi musik rock ‘n roll berkembang di Indonesia. Sejarah band ini bermula dari berdirinya The Timor Rhythm Brothers di Surabaya, pada 1947.

Mengenal The Tielman Brothers, band pertama dan tertua di Indonesia. (Foto: Wikipedia)

Personel band tersebut adalah empat kakak beradik keluarga Tielman: Andy, Pantheon, Loulou, dan Reginald. Kala itu, mereka yang masih remaja membawakan beberapa lagu karya Elvis Presley, Little Richard, Les Paul, Fats Domino, Chuck Berry, Bill Haley, hingga Gene Vincent.

Catatan tentang band ini pertama kali dimuat oleh surat kabar Nieuwe, pada 2 Juli 1948. Kala itu, mereka sudah mulai memiliki nama dan didapuk tampil dalam ajang Timor Avond yang digelar di Stadstuin Theater, Surabaya.

Mengutip De Vrije Pers: Ochtendbulletin yang dirilis pada 21 Februari 1949, popularitas The Timor Rhythm Brothers kala itu terbilang moncer. Mereka bahkan tur ke beberapa kota, seperti Kupang, Medan, Jakarta, hingga Bandung.

Mengenal The Tielman Brothers, band pertama dan tertua di Indonesia. (Foto: Wikipedia)

Mereka juga sempat tampil di hadapan Presiden Soekarno di Istana Negara, pada 1949. Kemudian pada 1951, band ini masuk dapur rekaman dan karyanya diperdengarkan oleh Radio Macbeth, Surabaya. Namun sejak itu, nama The Timor Rhythm Brothers tak lagi pernah diberitakan.

Ganti Nama dan Karier Internasional The Timor Rhythm Brothers dikenal karena aksi panggung mereka yang atraktif. Mereka selalu melompat, berputar, hingga berguling-guling saat bernyanyi. Aksi panggung itu kemudian menjadi ciri khas band asal Surabaya ini. Band ini kemudian hijrah ke Belanda dan bertransformasi menjadi The Tielman Brothers, pada 1957. Selain tampil di berbagai program TV, mereka juga manggung di beberapa kota di Eropa, termasuk Den Haag, Brussel, dan Mannheim. Pada 1967, The Tielman Brothers merilis single Little Bird yang berhasil duduk di peringkat 7 Top 40 Tangga Lagu Eropa kala itu. Lagu tersebut sekaligus menjadi single paling moncer yang pernah dirilis oleh band pertama dan tertua di Indonesia ini.*

