JAKARTA -Â Hammersonic 2023 hari kedua kembali digelar di Carnaval Ancol, Jakarta Utara pada hari ini, Minggu (19/3/2023).Â

Adapun headliner yang menjadi penampil pembuka yakni DeadSquad. Grup musih Death Metal asal Jakarta tersebut tampil menghentak panggung pada pukul 12.20 WIB.

Meski di tengah suasana siang hari yang begitu terik, tak menyurutkan antusias para metalhead untuk menyaksikan penampilan dari grup yang beranggotakan Stevie Item, Karis, Roy Ibrahim, Shadu Rasjidi dan Vicky Mono tersebut.

Terpantau sekitar ratusan metalhead dengan outfit hitam-hitam memadati panggung utama Hammersonic 2023. Saat Dead Squad mulai memainkan lagu para metalhead yang ada di venue acara berlarian mendekati panggung.

Tabuhan drum dengan double pedal yang menghentak, distorsi gitar yang begitu tajam, auman growl yang mengerikan dan sound system yang menggelegar, membuat suasana siang hari di Hammersonic Festival 2023 kian 'pecah'.

Mendengar alunan musik Death Metal yang menghentak, para metalhead yang menonton pun tak kuasa untuk head bang bersama dan bermoshing ria. Teriknya panas matahari pun menyurutkan semangat mereka untuk moshing.

Setelah memainkan beberapa lagu, Vick sang vokalis pun membuat penonton cooling down sejenak, dan mempesiapkan untuk bermosing dengan lepas.

"Tunggu aba-aba dari saya kita moshing bareng, " teriak Vicky dari atas panggung.

Para metalhead yang mendengarnya pun langsung mengamini permintaan Vicky. Dengan begitu liat, para metalhead bermoshing lepas. Meski demikian situasi tetap kondusif, dan Dead Squad pun kembali melanjutkan penampilan mereka.

Dalam penampilannya kali ini, Dead Squad membawakan beberapa lagu andalannya, seperti Curse of The Black Plague, Pasukan Mati, Murder , The Black Triangle dan masih banyak lagi.

Dipenghujung penampilannya, DeadSquad pun tak lupa untuk turut berterimakasih pada sejumlah pihak yang telah mendukungnnya, khusunya para Pasukan Mati (fans DeadSquad).

"Terimakasih untuk hammersonic, Pasukan mati dan ravel entertainment Terimakasih untuk yang sudsh datang kesini, terimakasih," ucap Sang Vokalis.

Hammersonic Festival 2023 hari kedua terdapat sejumlah penampil yang luar biasa, baik dari lokal maupun internasional. Antara lain yakni Slipknot, Trivium, Story Of The Year, Black Flag, Comeback Kid, DeadSquad, For Revenge, Revenge The Fate dan masih banyak lagi.