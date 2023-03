JAKARTA - Idol grup asal Korea Selatan, BLACKPINK, baru saja selesai menggelar konsernya di Jakarta pada 11-12 Maret 2023. Meski sudah tiga hari berlalu, euforia terkait konser girlband yang digawangi Rose, Jisoo, Jennie, dan Lisa itu masih melanda masyarakat Indonesia.

Banyak BLINK yang mengaku senang dan tak berhenti mengungkapkan rasa bahagianya usai menonton konser BLACKPINK. Termasuk Felicya Angelista yang baru-baru ini sukses membuat para BLINK iri dengan unggahannya.

Melalui akun Instagramnya, istri dari Immanuel Caesar Hito ini tampak membagikan foto dirinya sambil memegang album Born Pink. Akan tetapi, bukan sekedar album biasa. Album Born Pink miliknya dipenuhi dengan tanda tangan dari keempat personel BLACKPINK.

Berhasil mendapatkan album dengan tanda tangan keempat member, jelas membuat ibu dua anak ini merasa bahagia bukan main. Ia bahwa sempat menuliskan rasa terima kasihnya pada Tuhan lantaran ia bisa memiliki album dengan tanda tangan asli personel BLACKPINK.

"BORN PINK ALBUM FULL SAMA TANDA TANGAN BASAH @lalalalisa_m @jennierubyjane @sooyaaa__ @roses_are_rosie," tulis Feli pada keterangan foto.

"Happy banget aku suerrrre tekewer kewer Thankyou Jesus, it’s only by Your grace!," sambungnya.

Sontak saja, unggahan pengisi suara kartun animasi Kiko In The Deep Sea tersebut ramai dibanjiri oleh komentar dari netizen. Bahkan, tak sedikit mengaku iri dengan keberuntungan yang didapatkan oleh perempuan 28 tahun itu.

"Ko bisa dah dpt ttd nya? Gimana caranya?," kata pipi***. "Weehh gimana ceritanya felicya angelista bisa dapet ttd mereka," sambung resti***. "Baru kali ini iriiii banget liat postingan org," lanjut malen***. "Liat kak feli dpt ttd blackpink, aku happy campur jealou," timpal nezum***.

