SEOUL - Park Shin Hye resmi kembali berakting di layar kaca, setelah menikah dan melahirkan anak pertamanya, pada 31 Mei 2022. Dia akan membintangi drama terbaru JTBC, Doctor Slump.

Menariknya, sang aktris akan reuni dengan Park Hyung Sik yang merupakan lawan mainnya dalam drama The Heirs, sekitar 10 tahun silam. Aktor Yoon Bak dan Gong Sung Ha juga dikonfirmasi akan membintangi drama tersebut.

Mengusung genre komedi romantis, drama Doctor Slump berkisah tentang Yeo Jung Woo (Park Hyung Sik) dan Nam Ha Neul (Park Shin Hye), dua orang yang saling membenci satu sama lain.

Yeo Jung Woo merupakan seorang siswa terbaik di sekolahnya yang masuk jurusan kedokteran saat kuliah. Dia kemudian menjadi dokter dengan skill mumpuni dan karakter menarik. Namun, sebuah kasus medis membawanya pada masalah besar.

Sementara Nam Ha Neul adalah dokter anestesi yang terkenal jenius sejak kecil. Ketika dewasa dan menjadi dokter, dia dikenal sebagai seorang workaholic dan tak pernah bersenang-senang. Ketika didiagnos mengalami sindrom kelelahan, dia mulai melihat kembali hidupnya.

Ye Jung Woo dan Nam Ha Neul kemudian dipertemukan kembali di titik terendah hidup mereka. Mereka berusaha bangkit kembali, saling menguatkan dan berbagi senyum serta kebahagian satu sama lain.

Drama Doctor Slump akan disutradarai oleh Oh Hyun Jong, sutradara di balik drama Find Me in Your Memory. Dia akan berkolaborasi dengan Baek Sun Wo, penulis skenario What’s Wrong with Secretary Kim.

“Aku gugup sekaligus antusias karena ini proyek komedi romantis terbaruku sejak beberapa saat. Aku senang karena akan kembali adu akting dengan Park Shin Hye,” kata Park Hyung Sik dikutip dari Soompi, Selasa (14/3/2023).

Park Shin Hye juga mengungkapkan rasa antusias yang sama. “Setiap orang bisa mengalami titik terendah dalam hidup mereka. Itu saat yang tepat untuk merenung dan menjalani hidup yang sehat,” ungkap sang aktris.

“Aku bisa merasakan situasi yang dialami Nam Ha Neul. Itu yang membuatku sangat tertarik pada karakter ini. Aku akan bekerja keras saat syuting sehingga bisa menyalurkan pesan drama ini kepada banyak orang,” imbuh Park Shin Hye.*