Park Shin Hye Digaet Bintangi Drama Komedi Miss Undercover Boss

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |16:37 WIB
Park Shin Hye Digaet Bintangi Drama Komedi Miss Undercover Boss
Park Shin Hye Digaet Bintangi Drama Komedi Miss Undercover Boss. (Foto: SALT Entertainment)
SEOUL - Park Shin Hye berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama komedi berjudul Miss Undercover Boss. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensinya, SALT Entertainment.

“Benar, Park Shin Hye mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Namun saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran itu,” ungkap agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (10/3/2025).

Drama Miss Undercover Boss mengusung tema kehidupan perkantoran yang bersetting di era ‘90-an bersamaan dengan Krisis Keuangan IMF. Kisahnya tentang karyawan pemantau keuangan elite bernama Hong Heum Bo. 

Hong yang telah berusia 35 tahun hanya fokus bekerja. Dengan tampilannya yang terlihat muda, dia menyamar menjadi karyawan baru berusia 20 tahun di sebuah perusahaan securities (pialang saham) untuk menginvestigasi kegiatan finansial yang mencurigakan. 

Namun pengalaman Hong Heum Bo menyamar di perusahaan itu justru menghadirkan berbagai kejadian menggelikan yang tak disangka-sangka. Jika Park Shin Hye menerima tawaran ini, maka dia akan berperan sebagai Hong Heum Bo.

