JAKARTA - Artis cantik yang tewas mengenaskan. Nasib tragis dialami beberapa artis yang sedang naik daun ini. Bahkan, beberapa dari mereka meninggal dunia di usia cukup muda dan sedang merasakan kesuksesan.

Siapa saja? Berikut ini ulasan Okezone, seperti dikutip dari berbagai sumber.

Grace Kelly

(18 April 1929-14 September 1982)

Grace Kelly dikenal sebagai aktris yang telah membintangi selusin film sebelum pensiun pada usia 26 tahun lantaran menikah dengan Pangeran Rainier III dari Monako. Dirinya dikenal sebagai sosok aktris cantik dengan rambut pirang yang keren dan gayanya yang elegan, bahkan, Kelly menjadi legenda Era Emas Hollywood. Pada tahun 1954, dia membintangi "The Country Girl", di mana dia memenangkan Oscar.

Pada tanggal 13 September 1982, Kelly sedang mengemudi di sepanjang jalan yang curam dan berkelok-kelok saat tiba-tiba menderita pendarahan otak ringan dan kehilangan kendali atas mobilnya hinggajatuh ke lereng gunung. Putri remajanya, Stephanie, ada bersamanya dan mencoba untuk mengendalikan mobil tetapi gagal. Stephanie selamat dengan patah tulang belakang leher. Namun, Kelly menderita luka di bagian otak serta dada hingga meninggal keesokan harinya.

Marilyn Monroe

(1 Juni 1926-4 Agustus 1962)

Enam puluh tahun setelah kematiannya, Monroe tetap menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dan dikenal di abad ke-20. Sejak usia belasan tahun, dia sudah muncul di beberapa film seperti "The Seven Year Itch" (1955) dan "Some Like It Hot" (1959). Dia menjadi terkenal karena persona yang dia ciptakan, bom pirang yang indah dan simbol seks terkemuka di masanya.

Namun, dia menderita masalah kesehatan mental dan penyalahgunaan zat, yang menyebabkan perilaku tidak menentu di set film. Beberapa minggu kemudian, pembantu rumah tangga dan psikiaternya menemukan Monroe meninggal pada dini hari di kamar tidurnya yang terkunci. Penyebab kematiannya kemungkinan bunuh diri dari keracunan barbiturat akut. Overdosis yang tidak disengaja dikesampingkan karena tingginya dosis yang ditemukan di tubuhnya; namun, Monroe memiliki riwayat mencoba bunuh diri dan kemudian meminta bantuan untuk diselamatkan.

Sharon Tate (January 24, 1943-August 9, 1969) Sharon Tate meninggal secara tragis saat berada di puncak kariernya. Padahal, dia baru mulai melambung dengan menerima pujian atas bakat komedinya di berbagai film. Dirinya juga masuk dalam nominasi Golden Globe untuk Pendatang Baru Wanita Paling Menjanjikan untuk karyanya di film klasik kultus "Valley of the Dolls" (1967). Selain itu, dia juga baru menikah dengan sutradara Roman Polanski dan tengah hamil delapan setengah bulan saat dibunuh secara kejam. Diketahui, pada 9 Agustus 1969 Tate dibunuh dengan bayinya serta empat orang lainnya. Pelaku pembunuhan itu merupakan anggota kultus Keluarga Manson yang akhirnya menghabiskan hidup mereka di penjara. BACA JUGA: Daftar Lagu yang akan Dibawakan BLACKPINK dalam BORN PINK Tour Jakarta Nanti Malam Abby Choi (11 Juli 1994-20 Februari 2023). Abby Choi merupakan model asal Hong Kong yang tengah naik daun di umurnya 28 tahun. Dirinya kerap tampil di Paris Fashion Week, serta muncul di beberapa majalah bergengsi seperti Elle, Vogue, dan Harper's Bazaar. Bahkan, ia merupakan trendsetter di dunia fashion. Tragisnya, Abby Choi ditemukan tewas terpotong-potong setelah dibunuh oleh mantan suaminya, mantan ayah mertua, dan mantan adik iparnya. Tubuhnya ditemukan di sebuah apartemen sewaan setelah sempat dilaporkan hilang, pada 20 Februari 2023. Abby dibunuh lantaran ingin menjual properti yang ditempati mantan suami dan keluarganya. Padahal Abby sudah menyiapkan tempat lainnya untuk mereka tinggali. Judy Garland (June 10, 1922-June 22, 1969) Judy Garland adalah salah satu yang terhebat di Era Emas Hollywood. Ia merupakan aktris yang memiliki bakat menyanyi, menari, dan berakting. Tak hanya membintangi beberapa film, Judy Garland juga sukses di atas panggung dengan menjual habis konser di London Palladium dan Teater Istana di New York City. Sayangnya kesuksesan itu diiringi dengan kebiasaannya mengonsumsi obat-obatan terlarang. Garland menderita kecanduan hingga keuangannya mulai memburuk. Garland ditemukan tewas pada usia 47 tahun di kamar mandi rumah sewaannya di London; penyebab kematiannya adalah overdosis barbiturat yang tidak disengaja. BACA JUGA: Irish Bella Akhirnya Jenguk Ammar Zoni, Turut Minta Maaf atas Perbuatan Suaminya Nike Ardilla (27 Desember 1975-19 Maret 1995) Nike Ardilla merupakan penyanyi, aktris hingga model yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan, di usia 20 tahun ia sudah dijuluki sebagai lady rocker dengan lagu-lagu hitsnya seperti Bintang Kehidupan, Seberkas Sinar, Sandiwara Cinta dan masih banyak lagi. Namun tragisnya, saat berada di puncak kesuksesan, Nike Ardila meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil tunggal pada tanggal 19 Maret 1995, pukul 06.15 WIB. Mobil Honda Civic berwarna biru metalik dengan plat nomor D 27 AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Eddy Martadinata, Bandung. Nike Ardilla yang meninggal di lokasi kejadian langsung dimakamkan sore itu juga dan diantar oleh ribuan penggemar serta artis-artis ibu kota.

