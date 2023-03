LOS ANGELES – Film Everything Everywhere All at Once sedang ramai diperbincangkan, karena film tersebut berhasil meraih 7 sekaligus penghargaan Oscars 2023 yang ditayangkan pada Senin 13 Maret 2023.

Daniels mulai mengerjakan proyek film ini pada tahun 2010, dan tahap produksi diumumkan pada 2018. Film EEAO tayang perdana di South by Southwest pada 11 Maret 2022. Setelah itu mulai perilisan di Amerika Serikat pada 25 Maret 2022, sebelum dirilis secara luas oleh A24 yang berbasis di Manhattan pada 8 April 2022.

Everything Everywhere All at Once sukses besar dan meraup sekitar USD108 juta di seluruh dunia, menjadi film pertama A24 yang melampaui angka USD100 juta dan melewati Hereditary (2018) sebagai film berpenghasilan kotor tertinggi.

Sebelum memenangkan Piala Oscars 2023, EEAO juga memborong 4 piala termasuk kategori utama, Ensambel Pemain Terbaik Film pada ajang SAG Awards ke-29 tahun 2023 yang digelar di The Fairmont Century Plaza in Century City, California, Amerika Serikat (27/2/2023)

Bintang film Everything Everywhere All at Once Michelle Yeoh memenangkan Oscar untuk kategori Best Actress Leading in a Leading Role, menjadi wanita Asia pertama dan satu-satunya yang dapat memenangkan piala tersebut. Film ini juga memenangkan beberapa kategori lainnya diantaranya, Best Picture Awards, Best Supporting Actor, Best Supporting Actress, Best Film Editing, Best Directing dan Best Writing Original Screenplay.

Jarang sekali film yang berhasil memenangkan kategori Best Picture dan berhasil memenangkan di beberapa kategori lainnya. The Hurt Locker merupakan pemenang Best Picture Oscar tahun 2010 yang paling mendekati pencapaiannya dengan enam kemenangan.

Everything Everywhere pada kemenangannya kali ini, bersaing dengan film-film lainnya yaitu Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick, The Banshees of Inisherin, Elvis, All Quiet on the Western Front, Triangle of Sadness, The Fabelmans, TÁR dan Women Talking. Sehingga film Everything Everyone All at Once mendominasi pada acara penghargaan Oscars yang ke-95.

