JAKARTA – Sinopsis episode terakhir dari serial The Last of Us akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Serial The Last of Us akan menutup season pertama di episode ke 9, yang akan ditayangkan hari ini (13/3/2023) di layanan streaming HBO GO.

Serial ini mendapat banyak respons positif, baik dari penonton maupun kritikus film. The Last of Us mendapat rating 96 persen dari laman Rotten Tomatoes. Tidak heran serial ini banyak disukai, karena alur cerita yang menarik dan menegangkan di setiap episodenya.

Sinopsis Episode 9 The Last of Us

Penggemar yang menonton serial The Last of Us, kebanyakan juga yang memainkan gim The Last of Us pada konsol PlayStation 4 di tahun 2014. Banyak cerita dari serial yang diambil dari cerita pada gim The Last of Us.

Dalam cuplikan episode 9 yang diunggah di channel YouTube HBO Max, Joe (Pedro Pascal) dan Ellie (Bella Ramsey) melakukan perjalanan kembali ke Salt Lake City. Joe dan Ellie ingin menemukan Fireflies yang sejak awal menjadi fokus mereka bersama.

Saat sampai di Salt Lake City, Joe dan Ellie mendapat penyerangan berupa dilempari bom dan sempat di cuplikan Joe melakukan penembakan kepada seseorang. Di sisi lain, Anna yang sedang kesakitan mengandung, dihampiri oleh wanita yang terinfeksi dan Anna juga menaruh kepercayaannya kepada teman seumur hidupnya.

Ellie dan Joe, juga memiliki misi untuk menemukan obat dari wabah Cordyceps dengan bantuan kekebalan yang dimiliki Ellie. Mereka berdua berharap ketika bertemu Fireflies di Salt Lake City dapat membuat suatu obat/vaksin yang bisa membuat manusia kebal akan virus Cordyceps yang menjangkit dunia.

Follow Berita Okezone di Google News

Episode terakhir ini memiliki judul Look for The Light, Saksikan ketegangan perjalanan Joe dan Ellie terakhir di episode 9 serial The Last of Us di aplikasi HBO GO.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.