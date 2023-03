JAKARTA - Mantan vokalis Dewa 19, Once Mekel mengaku bahwa ada satu lagu Dewa 19 yang paling malas untuk dinyanyikannya. Bahkan, hal itu sudah dirasakannya sejak awal mendengarkan lagu tersebut.

Lagu yang dimaksud sang vokalis adalah lagu hits ' Separuh Nafasku'. Lagu tersebut merupakan satu dari total 11 track dalam album 'Bintang Lima' yang dirilis pada tahun 2000. Padahal kala itu, album tersebut booming di pasaran hingga terjual 1,8 juta keping.

"Dari awal, sudah enggak selera sebenarnya. Tapi itu yang paling laku," kata Once Mekel dalam channel YouTube Augie Fantinus, pada 23 Desember 2021.

Meski mengaku malas menyanyikan lagu tersebut, Once mengungkapkan, lagu 'Separuh Nafasku' terbilang mudah untuk ditaklukkan. Apalagi, beberapa lagu Dewa 19 memang memiliki chord yang rumit.

Karena itu, jika memang harus tampil membawakan lagu ciptaan Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan tersebut, Once Mekel menerapkan sebuah syarat. "Bayarannya harus mahal," selorohnya.

Sementara itu, Once baru saja merilis album solo terbaru berjudul 'Sigma', pada 18 Februari 2023 lalu. Karena kesibukannya di dunia musik, termasuk menggarap beberapa album orang lain, dia membutuhkan waktu 8 tahun untuk merilis album ini.

Album barunya tersebut terdiri atas sembilan lagu seperti 'Untuk Kita', 'Come from the Rain', 'Telah Berlalu', 'Sweetest Place', 'Gemuruh', 'Ditentukan untuk Bersama (dan versi pianonya)', serta 'Abadi Untukmu'.

Selain itu, Once Mekel juga berkolaborasi dengan mantan gitaris Guns N' Roses, Ron Bumblefoot, dalam menggarap lagu 'Kau & Aku'.

