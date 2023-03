PERBEDAAN Ari Lasso dan Once Mekel sebagai vokalis Dewa 19 menurut Andra Ramadhan. Sebagai salah satu personel awal, Andra tentu kenal betul karakteristik vokal para vokalis band asal Surabaya itu.

Sejak debut, Dewa 19 diketahui sudah empat kali berganti vokalis. Tahun pertama lagu-lagu Dewa 19 dinyanyikan oleh Ari Lasso. Tahta vokalis berpindah ke tangan Once Mekel tahun 1999. Kemudian vokalis terbaru Dewa 19 beralih ke Ello dan Virzha.

Setiap vokalis Dewa 19 memiliki perbedaan. Begitu juga dengan perbedaan Ari Lasso dan Once Mekel sebagai vokalis Dewa 19 menurut Andra Ramadhan selama ini.

Perbedaan Ari Lasso dan Once Mekel sebagai Vokalis Dewa 19 Menurut Andra Ramadhan. (Foto: Once Mekel dan Ari Lasso/Instagram/@oncemekelofficial/@ari_lasso)

Dalam channel YouTube Video Legend, Andra Ramadhan mengungkapkan, perbedaan Ari Lasso dan Once Mekel sebagai vokalis Dewa 19 terletak pada karakter vokal keduanya. Ari Lasso memiliki karakter vokal melankolis pop. Sementara, karakter vokal Once Mekel lebih rock.

“Perbedaan paling besar ya karakter vokalnya. Kalo Ari Lasso melankolis suara dia, pop.” ujar Andra Ramadhan.

“Sementara, Once suaranya rock. Meski suaranya nggak berat Once itu. Lebih low Dhani suaranya. Tapi pas teriak, nah disitu kekuatan Once nada-nada tinggi.” jelasnya.

Meski sudah mengenal lama, Andra Ramadhan mengungkapkan ada beberapa hal yang dia resahkan tentang kepribadian vokalisnya. “Duh Once tuh dia orangnya suka blank parah. Aku ngalamin sendiri. Once vokalis banyak nyanyian dua puluh lagu di panggung kalo lupa judul, lupa lirik aku masih maklumi.” kata gitaris sekaligus pencipta lagu Dewa 19. “Tapi ada satu yang agak gimana. Dia nebeng naik mobilku. Aku anterin sampe rumahnya dia. Dia turun dan aku belum pergi tuh. Dia masuk ke rumah tetangganya dia. Aku masih heran ngapain dia ke rumah tetangganya. "Gue salah rumah" katanya gitu.” Andra bercerita. Lupa lirik atau judul lagu merupakan hal wajar bagi seorang vokalis. Andra dapat memaklumi jika vokalis Dewa 19 kerap lupa lirik atau judul lagu ketika manggung. Namun pada kasus Once, penyanyi lulusan UI itu pernah lupa rumahnya sendiri. Itu menjadi peristiwa tidak terlupakan bagi Andra. Sementara, hal yang tak disukai sang gitaris dari Ari Lasso adalah ketika dia masih terjerumus obat-obatan terlarang. “Dulu zaman dia ketagihan drugs (narkoba) saja. Sekarang sih enggak ada masalah lagi,” tutur Andra Ramadhan.

