HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ari Lasso Gratiskan Lagunya, WAMI Tetap akan Pungut Royalti

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |08:30 WIB
Ari Lasso Gratiskan Lagunya, WAMI Tetap akan Pungut Royalti
Ari Lasso Gratiskan Lagunya, WAMI Tetap akan Pungut Royalti. (Foto: Instagram/@ari_lasso)




JAKARTA - Wahana Musik Indonesia (WAMI) turut menanggapi aksi Ari Lasso yang menggratiskan  royalti lagu-lagu ciptaannya untuk penyanyi lain. 

Sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), WAMI menegaskan, keputusan mantan vokalis Dewa 19 itu tak serta-merta menghilangkan tanggung jawab pembayaran royalti. 

WAMI menegaskan, memungut pembayaran royalti adalah tugas pokok mereka sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara. 

"Kami ini adalah petugas yang diberi kewenangan. Nah, tupoksi kami adalah mengcollect," kata Adi Adrian, President Director WAMI di Pancoran, Jakarta Selatan, pada Selasa (19/8/2025). 

Anggota WAMI
Ari Lasso Gratiskan Lagunya, WAMI Tetap akan Pungut Royalti. (Foto: Okezone)

Adi memilih tetap menjalankan tugas dengan memungut royalti lagu Ari Lasso hingga adanya perubahan aturan resmi dari pemerintah. 

"Sepanjang kami sebagai pelaksana ya sudah jalankan. Poinnya, kami hanya mengikuti aturan main saja," ujarnya. 

Adi Adrian menekankan, WAMI tidak punya wewenang dalam membuat atau mengubah aturan pemungutan royalti. Mereka dibuat sebagai eksekutor dari regulasi yang ada. 

"Kalau di Indonesia, payung kami adalah LMKN. Seperti sudah saya sampaikan, WAMI play by the rule. Koridor kami adalah aturan main," imbuhnya.

 

