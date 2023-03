JAKARTA - Artis Indonesia rupanya ada yang ngefans berat dengan BLACKPINK. Menariknya mereka tampak tak mau ketinggalan untuk bisa menonton secara langsung konser idol grup yang digawangi oleh Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo tersebut.

Konser BLACKPINK bertajuk Born Pink World Tour in Jakarta sendirian diketahui akan digelar pada 11 dan 12 Maret 2023 besok. Beberapa artis ini bahkan ada yang cukup antusias untuk bisa menyaksikan langsung penampilan dari pelantun Pink Venom tersebut.

Berikut, deretan artis Indonesia yang jadi fans berat BLACKPINK:

1. Afgan Syahreza

Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Afgan Syahreza/Foto: Instagram)

Pelantun Sadis, Afgan Syahreza merupakan penggemar dari BLACKPINK. Ia bahkan diketahui mengidolakan Jennie dan Lisa, sampai pernah mengunggah Instagram Story saat menantikan perilisan lagu BLACKPINK berjudul How You Like That.

BACA JUGA: 5 Artis Indonesia yang Sempat Bikin Geger karena Terciduk Open BO

2. Audi Marissa

Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Audi Marissa/Foto: Instagram)

Artis yang juga merupakan seorang mama muda, audi Marissa juga merupakan seorang K-Popers yang mengidolakan BLACKPINK.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Ayu Ting Ting Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Ayu Ting Ting/Foto: Instagram) Pedangdut Ayu Ting Ting menjadi salah satu fans berat BLACKPINK. Ia bahkan diketahui sudah mengantongi tiket untuk menonton secara langsung Lisa cs di GBK pada hari kedua konser. 4. Hesti Purwadinata Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Hesti Purwadinata/Foto: Instagram) Sama seperti Ayu Ting TIng, Hesti Purwadinata juga merupakan fans BLACKPINK dan sudah memiliki tiket untuk menonton langsung sang idola. Ia bahkan mengaku akan menonton konser tersebut bersama Ayu di hari kedua dan sengaja membeli tiket yang dekat dengan panggung agar bisa melihat pori-pori dari keempat member BLACKPINK. 5. Beby Tsabina Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Beby Tsabina/Foto: Instagram) Artis Beby Tsabina diketahui merupakan salah satu penggemar berat BLACKPINK. Ia bahkan rela menempuh perjalanan hingga ke Korea selatan untuk menonton secara langsung konser BLACKPINK. 6. Ajil Ditto Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Ajil Ditto/Foto: Instagram) Ajil Ditto diketahui merupakan salah satu fans BLACKPINK. Ia bahkan sempat mengunggah foto Rose BLACKPINK dengan caption 'Aku nda kuat'. 7. Arsy Widianto Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Arsy Widianto/Foto: Instagram Putra dari musisi Yovie Widianto, Arsy Widianto, diketahui sangat mengidolakan BLACKPINK terutama Jennie. Ia bahkan sempat menyebut Jennie sebagai kekasihnya. 8. Endy Arfian Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Endy Arfian/Foto: Instagram) Endy Arfian juga merupakan fans berat dari BLACKPINK. Ia bahkan sempat menirukan pose BLACKPINK lho.

9. Cinta Kuya Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Cinta Kuya/Foto: Instagram) Cinta Kuya dikenal sebagai salah satu K-Popers sejati. Bahkan ia sempat menghadiri acara meet and greet dengan Lisa yang digelar di salah satu mal pada Agustus 2018 silam. 10. Young Lex Artis Indonesia Fans Berat BLACKPINK (Young Lex/Foto: Instagram) Youtuber sekaligus rapper Young Lex juga merupakan salah satu penggemar BLACKPINK. Ia bahkan mengaku sangat mengidolakan Lisa.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.