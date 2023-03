LOS ANGELES - Franchise Star Wars akan mengalami perombakan besar-besaran. Film Star Wars yang digarap Kevin Feige dan Patty Jenkins batal diproduksi.

Kepala Lucasfilm Kathleen Kennedy mengumumkan bahwa sutradara Wonder Woman, Patty Jenkins akan menyutradarai film Star Wars Rogue Squadron. Tetapi pada September tahun 2022, Disney menarik judul tersebut dari jadwal rilis Desember 2023, dan sumber yang mengetahui produksi tersebut mengatakan bahwa itu tidak lagi dalam pengembangan aktif di studio.

Jenkins mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia masih mengembangkan Skuadron Rogue, tetapi "Saya tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak."

Menurut sumber Variety, Kepala Marvel Studios Kevin Feige turut mengembangkan film Star Wars. Tak hanya itu, Kevin Feige dikabarkan juga menggantikan Kennedy sebagai pemimpin Lucasfilm.

Penulis skenario Michael Waldron (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) memberi tahu Variety bahwa dia mulai mengerjakan skenario Star Wars versi Kevin Feige. "Saya menikmati kebebasan untuk melakukan sesuatu yang belum tentu merupakan sekuel atau apa pun," kata Waldron.

Namun demikian, kesibukan Kevin Feige MCU membuat dirinya dirasa tidak tepat untuk berada di jagat Star Wars.

Hingga saat ini, nyaris hanya film Star Wars garapan Taika Waititi terus mengerjakan proses produksi. Sutradara Thor Love and Thunder tersebut mendapatkan jadwal tayang 19 Desember 2025 untuk film Star Wars yang digarap olehnya.

Follow Berita Okezone di Google News

(aln)

Sebelumnya 1 1 Lee Jung...

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.