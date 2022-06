JAKARTA – Star Wars mempersiapkan proyek besar di 2022. Setelah meramaikan awal dan pertengahan tahun dengan serial live-action, franchise ini akan menutup akhir tahun dengan serial animasi Star Wars: The Bad Batch musim kedua.

Diumumkan lewat acara Star Wars Celebration 2022 di Anaheim, California akhir pekan kemarin, musim ke-dua The Bad Batch akan melanjutkan petualangan Clone Force 99 yang harus kabur dari kejaran Kekaisaran Galaksi atas pembelotan mereka. Menjadi buron, tim berisi tentara klon cacat ini harus mengandalkan kemampuan unik masing-masing untuk bertahan hidup.





Sebagai spin-off dari serial The Clone Wars yang sukses besar tahun 2008 silam, The Bad Batch musim ke-dua tentu menjanjikan kembalinya beberapa tokoh favorit penggemar. Beberapa di antaranya adalah Commander Cody yang kini menjadi antek Kekaisaran, serta Gungi si Wookie cilik yang bertekad menjadi seorang Ksatria Jedi.

The Bad Batch musim kedua akan menjadi tayangan Star Wars keempat yang hadir tahun ini. Setelah dibuka dengan The Book of Boba Fett pada awal tahun, lalu dilanjut dengan Obi-Wan Kenobi di bulan Mei dan Juni ini, jagat Star Wars akan diperluas dengan serial Andor pada bulan Agustus mendatang dan The Bad Batch musim kedua serta Tales of the Jedi pada musim gugur.

Untuk saat ini, Lucasfilm belum memberikan tanggal pasti perihal penayangan perdana The Bad Batch musim ke-dua. Namun, melihat jendela tayangnya yang terletak pada musim gugur, para fans yakin serial ini akan bisa mereka nikmati pada bulan September-Oktober 2022.

